Sinaloa limpia playas en 11 municipios; buscan reducir contaminación rumbo a Semana Santa

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Sinaloa limpia playas en 11 municipios. Foto: Especial

El Gobierno de Sinaloa realizó la jornada“Sinaloa, Limpia tus Playas”, una acción simultánea en los 11 municipios costeros del estado, como parte de la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para conservar litorales rumbo a 2030.

Sinaloa limpia playas en 11 municipios costeros

La jornada se llevó a cabo de forma coordinada en puntos clave del estado, con la participación de autoridades, ciudadanos y voluntarios. Esta iniciativa busca reducir la contaminación en playas y fortalecer la cultura ambiental.

El programa forma parte de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas 2025–2030, que promueve el cuidado de los ecosistemas marinos en todo el país.

En Sinaloa, el proyecto es respaldado por el gobernador Rubén Rocha Moya, quien impulsa acciones para preservar los recursos naturales y fomentar la participación social.

Participación masiva en playas de Sinaloa

La jornada fue coordinada por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), en conjunto con los tres niveles de gobierno, instituciones educativas y organizaciones civiles.

Uno de los puntos con mayor participación fue playa Las Glorias, en Guasave, donde más de 600 personas realizaron labores de limpieza. En el operativo participaron elementos de Protección Civil, Guardia Nacional y Policía Municipal.

El titular de SEBIDES, Omar López Campos, encabezó recorridos en la zona, acompañado de autoridades locales, quienes supervisaron los trabajos.

Durante el evento, el funcionario destacó que el objetivo es preparar los destinos turísticos ante la próxima temporada de Semana Santa, además de generar conciencia ambiental entre la población.

Playas intervenidas en los 11 municipios

Las labores se realizaron en playas representativas de cada municipio costero:

Ahome: El Maviri

Guasave: Las Glorias

Angostura: Costa Azul

Navolato: El Tambor

Culiacán: La Guadalupana

Eldorado: Ponce

Elota: Ceuta

San Ignacio: Barras de Piaxtla

Mazatlán: Monumento al Pescador

Rosario: Caimaneros

Escuinapa: Teacapán

Autoridades locales destacaron que, aunque aún no se define el tonelaje total recolectado, la participación ciudadana fue clave para el éxito de la jornada.

Autoridades llaman a cuidar playas en Semana Santa

Funcionarios estatales y municipales hicieron un llamado a la población para mantener limpias las playas durante el periodo vacacional.

Señalaron que cada residuo recolectado contribuye a la conservación de la biodiversidad marina y a mejorar las condiciones de los destinos turísticos.

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