Refuerzan vigilancia en Culiacán tras ataque a diputados de MC

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que instruyó la implementación de un operativo especial de seguridad para localizar y detener a los responsables del ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, ocurrido en la ciudad de Culiacán.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario estatal detalló que giró instrucciones al secretario de Seguridad Pública, Óscar Rentería Schazarino, para coordinar de inmediato las acciones de búsqueda, así como mantener comunicación directa con la Fiscalía General del Estado (FGE) a fin de avanzar en las investigaciones.

Fiscalía integra carpeta de investigación

Rocha Moya señaló que la Fiscalía estatal ya trabaja en la integración de la carpeta de investigación, con el objetivo de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades por la agresión registrada este miércoles en la capital sinaloense.

Asimismo, indicó que solicitó al secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, trasladarse a los hospitales donde fueron ingresados los legisladores, además de Gonzalo Quintero Baca, quien también resultó lesionado durante el ataque, para verificar personalmente la atención médica que reciben.

Ataque ocurrió en el sector Malecón Viejo

De acuerdo con la información oficial, la agresión se registró en el sector del Malecón Viejo, cuando los diputados se desplazaban a bordo de una camioneta Audi color blanco y fueron interceptados por sujetos armados, quienes abrieron fuego contra el vehículo.

Hasta el momento, se ha confirmado que ambos legisladores presentan heridas por arma de fuego; sin embargo, las autoridades no han detallado de manera oficial la gravedad de su estado de salud. Las investigaciones continúan en curso para dar con los responsables.

