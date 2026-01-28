Sergio Torres está grave tras ataque a balazos en Culiacán: Rubén Rocha Moya

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El diputado Sergio Torres Félix se encuentra en estado de salud delicado, informó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras visitarlo este miércoles 28 de enero, luego de haber sido atacado a balazos en pleno centro de Culiacán junto con la diputada Elizabeth Montoya Ojeda, ambos de Movimiento Ciudadano.

El atentado ocurrió alrededor de las 12:30 horas, cuando los legisladores transitaban por el parque Niños Héroes, en la zona del malecón. Tras el ataque, fueron trasladados de emergencia a distintas unidades médicas, donde permanecen bajo atención especializada.

El estado de salud de Sergio Torres y Elizabeth Montoya

Luego de salir del hospital, el gobernador detalló que la condición del diputado es grave y que permanece en cirugía. “El reporte médico es, en el caso de Sergio, que está grave, está en quirófano. No nos dan seguridad de algo en particular”, declaró Rubén Rocha Moya ante medios.

El mandatario señaló que, hasta el momento, no se cuenta con información concluyente sobre el ataque, aunque confirmó que las corporaciones de seguridad ya realizan operativos en la zona.

Sobre la diputada Elizabeth Montoya Ojeda, Rocha Moya informó que su estado de salud es estable, aunque presenta lesiones.

“Ya platiqué con ella, está bien. Necesita algunas operaciones, temas reconstructivos, pero está fuera de peligro”, explicó el gobernador.

El secretario de Salud confirmó que Montoya sufrió una herida en el rostro, mientras que el chofer o escolta que los acompañaba también resultó lesionado, aunque sin riesgo mayor.

Operativo y búsqueda de agresores

Rocha Moya indicó que Policía estatal, ministerial y fuerzas federales desplegaron un operativo para ubicar a los responsables del atentado.

“Se presume que uno de los escoltas repelió la agresión y que pudo haber herido a uno de los atacantes”, señaló.

Añadió que ya informó de los hechos a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a dirigentes nacionales de Movimiento Ciudadano.

El atentado ocurre un día después de que Sergio Torres Félix denunciara presiones políticas en la contienda por la dirigencia del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, y pidiera elecciones libres.

