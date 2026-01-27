Rocha califica como “comunes” los ataques a policías tras agresión a jefe policiaco en Culiacán

GENERANDO AUDIO...

Rocha Moya califica como “comunes” ataques a policías. Foto: Cuartoscuro

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, consideró como “comunes” los ataques armados contra corporaciones de policías, tras la agresión registrada durante una persecución policiaca en Culiacán esta mañana, donde participaron el secretario de Seguridad Pública municipal, Alejandro Bravo Martínez, así como elementos de la Policía Municipal.

Ataque contra policías ocurrió tras un operativo

Rubén Rocha Moya explicó que la agresión de este martes 27 de enero ocurrió en el marco de un operativo que culminó con la detención de cuatro presuntos delincuentes, quienes respondieron con disparos.

Además, detalló que la camioneta oficial en la que se trasladaba el titular de Seguridad Pública fue la que presentó mayores impactos, aunque el blindaje del vehículo evitó que los proyectiles causaran lesiones.

Civiles afectados están fuera de peligro

Igual indicó que en el lugar de los hechos también se encontraban civiles, entre ellos una menor de edad y su padre, quienes resultaron involucrados de manera indirecta y se reportan fuera de peligro.

Informó que de acuerdo con la información proporcionada por el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Óscar Rentería Shazarino, los hechos se originaron cuando un grupo armado presuntamente seguía a policías municipales que ya habían concluido su turno y se dirigían a sus domicilios, coincidiendo el enfrentamiento en las inmediaciones del complejo policial.

“Ellos iban en una persecución y detuvieron a cuatro de los delincuentes, pero recibieron fuego de parte de los delincuentes y la camioneta que más recibió fue la del secretario de seguridad. Por fortuna, de los daños colaterales ahí no fueron graves, ya la niña y el papá, ellos están bien. Pero eran presuntamente un grupo de delincuentes que iban persiguiendo a unos policías que iban saliendo francos, que habían salido de la tarea y ya iban a sus casas y tocó que se hiciera exactamente ahí donde está el complejo policial”, comentó el gobernador.

Foto: Uno TV

“Comunes” ataques contra policías: Rocha Moya

En cuanto a la protección de los elementos de seguridad, el gobernador Rubén Rocha Moya señaló que las corporaciones cuentan con protocolos y estrategias para hacer frente a este tipo de agresiones, los cuales se han reforzado desde el inicio del actual contexto de violencia.

“La policía ya tiene estrategias, no nacieron ayer. Los policías son corporaciones que tiene funcionando toda la vida, entonces ellos tienen su estrategia y eso que ocurrió, ahora eso ocurre seguido, es común que ataquen a los policías por lo que tú quieras”, aseguró el mandatario.

También confirmó que el secretario Alejandro Bravo Martínez no presentó lesiones y se encuentra en buen estado de salud, al reiterar que los disparos no lograron atravesar el blindaje de la unidad oficial.

¿Qué hay con la menor de edad y su padre?

Por su parte, la secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, informó que una estudiante de primaria y su padre resultaron lesionados de manera colateral durante los hechos registrados la mañana de este martes en el sector Aeropuerto.

La funcionaria explicó que el incidente ocurrió alrededor de las 7:33 horas, cuando el padre de familia se dirigía a dejar a su hija a la escuela primaria Adolfo López Mateos. Durante la persecución, uno de los vehículos involucrados impactó la unidad en la que viajaban.

Precisó que ambos fueron trasladados a la Cruz Roja, donde recibieron atención médica. La menor, de cuarto grado y con una edad aproximada de entre 9 y 10 años, presentó una herida leve en la mejilla que requirió sutura, mientras que el padre sufrió una lesión en la cabeza, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Félix Niebla aclaró que las lesiones no fueron provocadas por impactos de arma de fuego, sino por el choque entre vehículos durante la persecución.

Tras los hechos, personal de la SEPyC acudió al plantel educativo para resguardar a los alumnos y brindar acompañamiento a docentes y padres de familia. Una vez que las condiciones de seguridad fueron restablecidas, los menores fueron entregados a sus familiares.

Como medida preventiva, informó que el jardín de niños “Gabriel Leyva”, ubicado a una cuadra de la primaria, también suspendió actividades este martes debido al resguardo de la zona.

Y descartó versiones difundidas en redes sociales sobre docentes lesionados, al reiterar que únicamente la menor y su padre resultaron con heridas leves.

