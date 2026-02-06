Desaparecen seis turistas de CDMX en Mazatlán; localizan a dos con vida

GENERANDO AUDIO...

Continua la búsqueda de cuatro desaparecidos en Sinaloa. Foto: Samuel Sanchez

Autoridades de seguridad mantienen un operativo de búsqueda en Mazatlán, Sinaloa, tras la desaparición de seis turistas originarios de la Ciudad de México, de los cuales dos ya fueron localizados con vida en la comunidad de El Habal, al norte del puerto.

Rentaron cuatrimotos antes de su desaparición

De acuerdo con la información recabada, el grupo de visitantes rentó cuatrimotos durante la tarde-noche. La alerta se generó cuando la empresa arrendadora detectó, mediante el sistema de geolocalización, que las unidades se encontraban abandonadas en la zona de Cerritos, lo que derivó en el reporte inmediato a las autoridades.

Localizan a una mujer y una menor; continúa la búsqueda

Tras la denuncia, corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con autoridades estatales y elementos del Ejército, desplegaron un operativo que permitió localizar a una mujer y una menor de edad, ambas con vida.

Las labores de búsqueda continúan para localizar a las otras cuatro personas que permanecen desaparecidas.

Fiscalía abre carpeta de investigación por desaparición

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que ya se abrió una carpeta de investigación por la desaparición del grupo de turistas.

En un comunicado, la dependencia señaló que la investigación se inició de oficio tras el reporte y que posteriormente se formalizó la denuncia, confirmando la privación de seis personas, de las cuales dos han sido localizadas con vida.

Refuerzan seguridad ante la cercanía del Carnaval de Mazatlán

El secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez, informó que las corporaciones de seguridad trabajan de manera coordinada para atender el caso y reforzar las acciones preventivas en el municipio, especialmente ante la proximidad del Carnaval de Mazatlán.

Llaman a reportar situaciones de riesgo al 911

El funcionario explicó que la estrategia de seguridad se mantiene en una fase de evaluación y ajuste permanente, con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno y la presencia de fuerzas federales en zonas específicas, incluida el área cercana a El Habal.

Asimismo, exhortó a turistas y habitantes a reportar cualquier situación sospechosa o de riesgo a través del número de emergencias 911, y aseguró que diariamente se realizan reuniones de la mesa de seguridad para analizar hechos de alto impacto y definir acciones de contención.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.