Operativos en la sierra de Sinaloa: ataque con drones no habría sido en La Tuna

Ataque con drones en Sinaloa no habría sido en La Tuna. Foto: Samuel Sánchez.

Autoridades de los municipios de Badiraguato y Concordia informaron sobre dos situaciones de seguridad que se mantienen bajo seguimiento en la zona serrana del estado de Sinaloa: Por una parte, la aclaración de un presunto ataque con drones contra una vivienda presuntamente propiedad de Aureliano Guzmán, hermano de Joaquín el “Chapo” Guzmán, y por otro la búsqueda de 10 trabajadores de una mina privada en la sierra de Concordia.

Ataque de drones no ocurrió en La Tuna, Sinaloa

El alcalde de Badiraguato, José Paz López Elenes explicó que la casa señalada en versiones difundidas públicamente no se encuentra en la comunidad de La Tuna, Sinaloa sino en una vivienda aislada localizada en los cerros dentro de la sindicatura de San José del Llano.

Además, indicó que no existe confirmación oficial de un ataque, y que la autoridad municipal tuvo conocimiento del tema a través de información difundida en medios de comunicación.

El presidente municipal también señaló que la presencia de operativos de seguridad federales y estatales ha contribuido a mantener la tranquilidad en el municipio.

“El municipio se encuentra muy tranquilo.Hay que decir que el operativo que tiene el Gobierno federal y el Gobierno del estado también está presente en Badiraguato, sólo operativos que ellos tienen como medida estratégica, y yo creo que por eso está tranquilo, es lo que nosotros sabemos como municipio, no intervenimos en la estrategia de seguridad de la federación ni del estado, pero está tranquilo”, dijo José Paz López Elenes.

Y sobre la circulación de videos sobre el presunto ataque contra una vivienda de Aureliano Guzmán, hermano de Joaquín el “Chapo” Guzmán, el cual se habría realizado con drones, indicó que en la comunidad de La Tuna no hay ninguna casa con las características que se difunden, y que lo que saben, es por lo difundido a través de los medios de comunicación.

“En la propia comunidad de la tuna no hay ningún incidente. ¿Dónde está?, Es la misma sindicatura, pero no es en la comunidad, porque lo que nos han dicho, es que es una casa apartada”, agregó el alcalde de Badiraguato.

Foto ilustrativa: Getty Images.

Sigue operativo para ubicar a mineros de la Concordia

Por otra parte, en Concordia, el alcalde Óscar Zamudio Pérez informó que se mantiene un operativo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales para localizar a 10 trabajadores de una mina de origen canadiense, quienes fueron privados de la libertad en la sierra del municipio.

El edil indicó que se tiene identificado el sector donde los trabajadores realizaban labores, mientras continúan las acciones de búsqueda en la región. Asimismo, señaló que el ayuntamiento permanece atento para brindar apoyo a las familias en caso de ser necesario, y que hasta el momento no han recibido ninguna solicitud.

De acuerdo con información estatal, más de mil elementos de seguridad han sido desplegados en la cabecera municipal de Concordia y en comunidades serranas, como parte de la estrategia para atender la situación.

Ambos hechos se mantienen bajo seguimiento de autoridades de seguridad, que continúan con operativos en la zona serrana de Sinaloa.

“Se está trabajando de manera coordinada con las instituciones. Están trabajando los tres niveles de gobierno y el ayuntamiento, estamos trabajando de manera institucional con ellos”, comentó Óscar Zamudio Pérez.

