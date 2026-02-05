Diputado baleado en Sinaloa evoluciona favorablemente, informa gobernador

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que el diputado Sergio Torres Félix registra una evolución positiva en su estado de salud, luego de que médicos ajustaran su tratamiento sin que se presentaran efectos adversos.

De acuerdo con el mandatario estatal, el legislador permanece bajo vigilancia médica tras el atentado en el que también resultó lesionada la diputada Elizabeth Montoya.

Avances médicos tras ajuste en tratamiento

Rocha Moya explicó que el personal médico retiró uno de los medicamentos utilizados para el control del dolor, decisión que fue bien tolerada por el diputado, lo que representa un avance dentro de su proceso de recuperación.

“Él ha mejorado, la última cosa que me dijo Cuitláhuac es que al retirarle un medicamento que tiene que ver con el control del dolor no lo resintió y más bien admitió el retiro del medicamento, están metiendo la reducción de esos medicamentos”.

Continúa sedado e intubado

El gobernador señaló que, pese a la evolución favorable, Sergio Torres Félix continúa sedado e intubado, y que hasta el momento no se ha definido una fecha para que pueda despertar.

“Sigue sedado y sigue intubado”.

Al ser cuestionado sobre un posible despertar del legislador, Rocha Moya aclaró que no existe aún una estimación médica al respecto.

“No, no nos han comentado”.

Posible retiro del respirador, sin fecha definida

De manera preliminar, el gobernador indicó que el siguiente paso en la atención médica podría ser el retiro del respirador, aunque subrayó que esta decisión dependerá exclusivamente de la evolución clínica del paciente.

“Eso dicen que seguramente lo que sigue es retirar el respirador, pero todavía no”.

Seguimiento a cargo de Salud estatal

Rocha Moya precisó que ya no acude diariamente al hospital, ya que el seguimiento médico está a cargo del secretario de Salud de Sinaloa, quien mantiene comunicación constante con las familias y con el Ejecutivo estatal.

Confirmó además que la diputada Elizabeth Montoya ya fue dada de alta, mientras que el estado de salud de Sergio Torres Félix continúa bajo observación médica, con avances que han sido considerados alentadores.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.