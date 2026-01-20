Detienen a dos sujetos requeridos por el gobierno de Estados Unidos en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Como parte de la cooperación binacional en materia de seguridad, autoridades mexicanas detuvieron en Sinaloa a dos hombres de nacionalidad estadounidense que eran requeridos por el Gobierno de Estados Unidos, específicamente por autoridades del estado de Montana.

La acción fue resultado de labores de inteligencia e investigación, así como del intercambio de información entre México y el Servicio de Marshals de Estados Unidos.

Operativo coordinado en Mazatlán

La detención se llevó a cabo en el Fraccionamiento Real del Valle, en el municipio de Mazatlán, identificado como la principal zona de movilidad de los individuos buscados.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Durante recorridos de vigilancia, los agentes ubicaron a dos personas que coincidían con las características físicas y perfiles previamente identificados, por lo que procedieron a su aseguramiento.

Delitos por los que eran requeridos

Los detenidos fueron identificados como Joshua “N”, de 40 años, y Raymond “N”, de 43 años, ambos hermanos y ciudadanos estadounidenses.

De acuerdo con las autoridades, son requeridos en Montana por los delitos de:

Conspiración para distribuir sustancias controladas

Posesión de una metralleta en un crimen violento vinculado con drogas

Violación a la libertad condicional

Puestos a disposición del INM

Tras su detención, ambos sujetos fueron informados de sus derechos y posteriormente puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración, instancia que realizará los trámites correspondientes conforme a la ley.

Las autoridades federales señalaron que este tipo de acciones refrendan el compromiso del Gabinete de Seguridad para colaborar con gobiernos extranjeros en la localización y detención de personas requeridas por la justicia internacional.

