Violencia en Sinaloa deja seis muertos el fin de semana, una osamenta y cuatro secuestros

Fin de semana violento en el estado de Sinaloa. Foto: Corresponsal

La violencia se mantuvo en el estado de Sinaloa durante el fin de semana, con un saldo de seis homicidios dolosos registrados en distintos municipios, así como el hallazgo de una osamenta en una fosa clandestina y cuatro denuncias por privación de la libertad, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Fin de semana violento en Sinaloa

De acuerdo con el reporte oficial, el sábado en Culiacán se registraron dos homicidios por arma de fuego: uno en la colonia Díaz Ordaz y otro en el sector Rivera de Tamazula.

Ese mismo día, autoridades localizaron una osamenta en una fosa clandestina en la comunidad de La Cazuela, en el municipio de Mazatlán.

En cuanto a otros delitos, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo, Región Centro, reportó dos denuncias durante el periodo.

Para el domingo, en la capital del estado se informó sobre la localización de dos personas ejecutadas en la colonia Centro. Además, un hombre falleció en un hospital, a consecuencia de lesiones relacionadas con hechos violentos ocurridos en la colonia República Mexicana.

En otro hecho, una persona fue localizada sin vida por impactos de arma de fuego en el fraccionamiento Paseo del Valle.

Finalmente, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas dio a conocer que se registraron cuatro denuncias en la Región Centro por el delito de privación de la libertad personal.

