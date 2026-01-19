Cae el “Mantecas”, presunto operador del Cártel de Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

“Mantecas”, presunto operador del Cártel del Sinaloa. Foto: Getty Images.

Autoridades de Seguridad federales dieron a conocer la detención de un sujeto identificado como Iván Valerio “N”, alias el “Mantecas”, quien presuntamente era un operador del Cártel de Sinaloa.

Detienen al “Mantecas”

De acuerdo con las autoridades federales, tras trabajos de inteligencia en Badiraguato, Sinaloa, elementos de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detuvieron a un sujeto identificado como Iván Valerio “N”, alias el “Mantecas”.

Se trata de un presunto líder de una facción vinculada a una organización criminal, específicamente al Cártel de Sinaloa.

Detienen al “Mantecas” en Badiraguato, Sinaloa. Foto: Defensa Nacional.

¿Cómo detuvieron a este sujeto?

Las autoridades explican que agentes de seguridad que llevaban a cabo actos de investigación, al realizar recorridos en una brecha de la localidad El Rincón de los Monzón, detectaron a un grupo de personas armadas que, al notar la presencia de las autoridades, comenzó a realizar disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión y controlaron la situación.

Tras esto, detuvieron a Iván Valerio “N” junto a siete hombres más, integrantes de su grupo, pero también aseguraron armas cortas y largas, vehículos, cargadores, cartuchos y dosis de drogas.

Igualmente, destacaron, ubicaron y aseguraron un centro de producción de drogas sintéticas, el cual era operado por esta célula delictiva.

“A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica”, señalaron en un comunicado.

