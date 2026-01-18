Maratón Internacional de Culiacán reúne a 4 mil corredores y crece 35% respecto a 2025

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, dieron el banderazo de arranque al Maratón Internacional de Culiacán 2026, que celebró su edición número 35 con la participación de alrededor de 4 mil corredoras y corredores locales, nacionales e internacionales.

De acuerdo con datos del Patronato organizador, en esta edición se registró un incremento del 35% en el número de participantes en comparación con 2025, además de una alta afluencia de personas que se sumaron al evento sin número oficial.

Foto: Especial

Recorridos de 5, 10, 21 y 42 kilómetros

Desde temprana hora, las y los participantes iniciaron los recorridos en las distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros, en las ramas femenil y varonil, en un ambiente de convivencia familiar y carácter festivo que marcó el desarrollo de esta tradicional justa deportiva en la capital sinaloense.

Foto: Especial

Destacan impacto social y convivencia familiar

El alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil resaltó la relevancia social y cultural del maratón, al señalar que este tipo de actividades fortalecen la convivencia familiar y la identidad colectiva.

“Vemos expresiones muy valiosas: niños que corren 5 kilómetros, padres y madres que participan en el medio maratón, así como personas que nos visitan de otros estados y países”, expresó.

Asimismo, reconoció el respaldo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como la colaboración del Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Culiacán y el patronato organizador, a quienes calificó como aliados históricos para la realización del evento.

Premiación se realizará al mediodía

Finalmente, se informó que la ceremonia de premiación se llevará a cabo al mediodía, cuando se darán a conocer los resultados oficiales de las distintas categorías y se entregarán las preseas a las y los ganadores del Maratón Internacional de Culiacán 2026.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.