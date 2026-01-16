A un año de la desaparición de Inés Alberto, Culiacán vuelve a marchar

GENERANDO AUDIO...

Inés Alberto desapareció el 16 de enero de 2025. Foto: Samuel Sánchez

Este 16 de enero se cumplió un año de la desaparición de Inés Alberto de Jesús Ibarra Berrelleza, un joven estudiante universitario visto por última vez en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. La fecha fue marcada por una movilización encabezada por su familia, que volvió a salir a las calles para exigir avances en su localización.

Acompañados por amistades y colectivos de búsqueda, los familiares del joven realizaron un recorrido que partió de una de las principales avenidas de la capital sinaloense y concluyó frente a la Fiscalía General del Estado (FGE). Durante la manifestación se exhibieron fichas de búsqueda y mensajes enfocados en la exigencia de justicia y atención institucional.

Inés Alberto salió a la escuela y ya no regresó

De acuerdo con la información proporcionada por su mamá, la señora Rosa Isela Ibarra, Inés Alberto desapareció el 16 de enero de 2025, luego de salir de su domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas con destino a su centro de estudios, donde acudiría a realizar trámites académicos. Desde entonces, no se ha tenido información sobre su paradero.

El joven tenía 21 años al momento de su desaparición y cursaba la licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Unos meses después, en septiembre de 2025, cumplió 22 años sin que su familia tuviera noticias sobre él.

Sus allegados señalan que la denuncia fue presentada ante las autoridades estatales poco tiempo después de los hechos, aunque hasta ahora no han sido informados de avances relevantes en la investigación. Por ello, reiteraron su llamado a que el caso no quede en el rezago y se mantengan activos los esfuerzos de búsqueda.

Exigen hallar al estudiante

La movilización concluyó en las instalaciones de la Fiscalía estatal, donde se reiteró la exigencia de que las autoridades refuercen las acciones para dar con el paradero del joven, cuyo caso se suma a los cientos de desapariciones registradas en la entidad en lo que va de la guerra en este estado.

“Que me ayuden a buscarlo, que si ellos le echan ganas yo a mi hijo ya lo tuviera aquí, si desde un principio le hubieran echado ganas, mi hijo estuviera aquí ya con nosotros, así como han recuperado a muchas criaturas, a mi hijo también lo hubieran recuperado, pero es un caso que no le han tomado mucha importancia”. Rosa Isela Ibarra, madre del joven desaparecido

