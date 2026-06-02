Cae el “Gabito”, presunto jefe de los “Chapitos” en Mazatlán, Sinaloa

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Reportan detención del “Gabito” en Sinaloa. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Gabriel Nicolás “N”, alias el “Gabito” o el “80”, fue detenido el día de ayer en Mazatlán; es señalado como uno de los líderes de los “Chapitos” en el estado de Sinaloa.

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Detiene al “Gabito” en Sinaloa, presunto líder de los “Chapitos”

La ficha del Registro Nacional de Detenciones menciona que elementos de la Policía Estatal detuvieron al “Gabito” el día de ayer en la colonia Real del Valle, en Mazatlán, alrededor de las 20:15 horas. El detenido fue trasladado para quedar a disposición de la Fiscalía General de la República.

Sobre Gabriel Nicolás “N” se menciona que es de complexión robusta, tez clara, barba y bigotes escasos; al momento de la aprehensión vestía una camisa de color café, pantalón de mezclilla de color negro y tenis de color negro.

De acuerdo con la información recabada por la prensa local, el “Gabito” es uno de los jefes de los “Chapitos” y su zona de operación se ubica en la parte sur del estado de Sinaloa.

Además de las investigaciones periodísticas y de las autoridades, el nombre del “80” se dio a conocer a través de los narcocorridos. Artistas como Gerardo Ortiz y Luis R. Conriquez han escrito canciones en las que hablan sobre este presunto criminal.

En una acción coordinada en El Rosario, Sinaloa, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y autoridades estatales detuvieron a Gabriel “N”, alias “Gabito”, identificado como generador de violencia y jefe regional de la facción “Los Menores”.



El detenido es investigado por su… pic.twitter.com/Ow6XbAqIue — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 2, 2026

“Gabito” es vinculado al secuestro y asesinato de 10 mineros en Sinaloa

“Gabito” es considerado colaborador cercano y compadre de Archivaldo “N”, alias “Chapito”, además de ser uno de los principales generadores de violencia en la zona sur del estado de Sinaloa: cuenta con diversas carpetas de investigación relacionadas con secuestro, extorsión, homicidio y delitos contra la salud; se le vincula con el secuestro y homicidio de seis trabajadores y cuatro proveedores de una empresa minera en el estado de Sinaloa el pasado 23 de enero de 2026.

Durante la detención, se le aseguró armamento, municiones, droga y un vehículo, lo cual fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán, Sinaloa, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes a determinar su situación jurídica.

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