Violenta mañana en Culiacán: riña en el penal de Aguaruto deja 7 internos muertos; asesinan a comandante de la Policía Estatal

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Una intensa movilización de fuerzas de seguridad se registró la mañana de este domingo en Culiacán, Sinaloa, tras una riña ocurrida al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto que dejó 7 internos muertos; y el asesinato de un comandante de la Policía Estatal Preventiva en un hecho distinto.

Riña en penal de Aguaruto deja siete muertos y un lesionado

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que durante la mañana se registró una riña al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto. De acuerdo con la dependencia, la situación fue controlada por personal de custodia con apoyo de elementos de la Policía Estatal Preventiva, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Mediante un comunicado, la autoridad estatal precisó que la riña dejó un saldo de siete personas privadas de la libertad fallecidas y una más lesionada, quien recibió atención médica.

Actualización



En seguimiento a la información emitida por la #SSPSinaloa sobre la riña registrada la mañana de este 31 de mayo de 2026 al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en la ciudad de Culiacán, se informa que, como resultado de estos hechos, siete personas… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) May 31, 2026

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinhué Téllez López, detalló que ya se estableció contacto con cinco de las siete familias de los internos fallecidos.

Derivado de estos hechos, las autoridades implementaron medidas de seguridad y comenzaron una revisión exhaustiva de las instalaciones con el objetivo de reducir riesgos para la población penitenciaria.

Como parte de estas acciones, fueron suspendidas las visitas programadas para este domingo. La medida fue aplicada para garantizar la seguridad tanto de las personas privadas de la libertad como del personal administrativo que labora en el inmueble.

Las autoridades informaron que personal de custodia permanece en el centro penitenciario con apoyo de elementos de la Policía Estatal Preventiva, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Los cuerpos de seguridad se mantienen tanto al interior como en el exterior del inmueble mientras continúan las labores operativas derivadas de los hechos ocurridos durante la mañana de este domingo.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado lleva a cabo los trabajos periciales correspondientes para integrar las investigaciones relacionadas con la riña registrada en el penal.

Además de los peritajes, la autoridad ministerial continúa con la revisión de los módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto para determinar las circunstancias de los hechos.

Asesinan a comandante de la Policía Estatal Preventiva en Culiacán

De manera paralela, un comandante de la Policía Estatal Preventiva fue asesinado durante un ataque armado ocurrido en la esquina de la avenida México 68 y la calle 21 de Marzo, en la colonia 10 de Mayo, en Culiacán.

Según los primeros reportes, el mando policial circulaba a bordo de un vehículo Nissan Versa color blanco cuando fue interceptado por sujetos armados que viajaban en otra unidad.

Los agresores dispararon contra el comandante, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.

De forma extraoficial, se informó que la víctima era conocida como “El Peter” y que presuntamente acababa de salir de la base policial para iniciar su día de descanso cuando ocurrió la agresión.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para esclarecer el ataque y determinar las circunstancias en que se registró el homicidio del elemento de la Policía Estatal Preventiva.

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