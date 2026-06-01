Sinaloenses participan en acto público para seguir mensaje de Sheinbaum

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Foto: Especial

Más de 45 mil personas se reunieron en la Explanada de Palacio de Gobierno de Culiacán, Sinaloa para seguir el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de acuerdo con información difundida por organizadores del evento.

Explanada de Palacio de Gobierno reúne a miles de asistentes

Durante la jornada participaron mujeres, hombres, jóvenes y familias que acudieron al centro de la capital sinaloense para escuchar la intervención de la mandataria federal.

La concentración se desarrolló en un ambiente de participación ciudadana, con asistentes provenientes de distintos sectores sociales.

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Asistentes expresan opiniones sobre el rumbo del país

Algunas de las personas presentes compartieron sus opiniones sobre las políticas impulsadas por el actual gobierno federal y la situación del país.

Entre los testimonios difundidos durante el evento, asistentes destacaron temas relacionados con la unidad social, la participación ciudadana y el seguimiento a las acciones del gobierno federal.

Evento concluye con amplia participación ciudadana

La actividad reunió a miles de personas en la Explanada de Palacio de Gobierno y concluyó sin incidentes reportados por los organizadores.

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Con una asistencia estimada superior a las 45 mil personas, el encuentro se convirtió en uno de los eventos públicos con mayor convocatoria registrados recientemente en la capital sinaloense.

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