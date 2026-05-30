Van tres: otro exfuncionario de Sinaloa se pone en manos de EE. UU.

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La entrega de Marco Antonio Almanza Avilés a autoridades de Estados Unidos fue reportada este viernes por el medio de comunicación La Silla Rota. Jorge Cisneros, subdirector de información, indicó en Noticias en Claro, que la decisión se tomó tras acudir a un citatorio de la representación en Culiacán de la Fiscalía General de la República (FGR).

El exdirector de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa es señalado en una investigación estadounidense por supuestos vínculos con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.

La información surge semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara a funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de presuntamente colaborar con el grupo criminal a cambio de sobornos y protección institucional. Entre los señalados figura Almanza Avilés, quien estuvo al frente de la Policía de Investigación estatal entre 2017 y 2022.

Según Jorge Cisnero, fuentes cercanas señalaron que Almanza Avilés consideró que en México podrían imputarle delitos que, asegura, no cometió.

Las mismas fuentes indicaron que, antes de acudir a la comparecencia ante la FGR, Almanza Avilés habría tenido contacto con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con los testimonios citados, el exdirector de la Policía de Investigación presuntamente buscó orientación sobre cómo proceder ante la situación legal que enfrentaba.

Las fuentes aseguraron que Rocha Moya le habría respondido: “cada quien deberá rascarse con sus uñas”.

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