“Perdí un ojo, pero quiero regresar más fuerte”: diputada Elizabeth Montoya tras atentado en Culiacán

Elizabeth Montoya, diputada local por MC. Foto: Samuel Sánchez

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya, habló en entrevista con Uno TV sobre el atentado que sufrió el pasado 28 de enero junto al dirigente estatal y diputado Sergio Torres Félix, cuando salían del Congreso de Sinaloa por el bulevar Paseo Niños Héroes, conocido como Malecón Viejo, en Culiacán.



“Perdí un ojo, pero bueno, creo que a pesar de que cuando suceden tragedias también pueden venir cosas muy buenas si le damos vuelta a la página y si nos enfocamos en cosas positivas”.

Elizabeth Montoya rompe el silencio sobre el atentado en su contra

La legisladora recordó que el ataque ocurrió de forma repentina. Señaló que no comprendía lo que sucedía en el momento en que la camioneta en la que viajaban se detuvo abruptamente.

“Fue algo muy sorpresivo, inesperado. Sentí que me sacudían la cabeza muy fuerte, estaba desorientada. Volteé a ver al diputado Sergio Torres y vi que tenía una herida. Ahí fue cuando entendí que eran balas”.

Montoya explicó que comenzó a sentir calor en el rostro, posteriormente perdió el conocimiento y recobró la conciencia cuando ya se encontraban elementos del Ejército, Guardia Nacional y policías estatales en el lugar.

La legisladora habla de su recuperación tras el ataque

Fue trasladada primero a la Cruz Roja y después a una clínica privada, donde fue intervenida quirúrgicamente. Los médicos le informaron que el impacto le provocó la pérdida del ojo izquierdo y severas fracturas en el pómulo, parte de la nariz y la frente.

“Afortunadamente voy muy bien. Es un proceso largo. Me reconstruyeron la parte izquierda del rostro. Faltan dos cirugías más: primero colocar el implante y después otra intervención adicional”, detalló.

La diputada agradeció el respaldo de su familia, de sus compañeros legisladores, de la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Teresa Guerra, así como del gobernador Rubén Rocha Moya, quien —dijo— ha estado atento desde el primer momento.

También mencionó el apoyo de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, encabezada por Jorge Álvarez Máynez y Dante Delgado.

¿Cómo van los avances en las investigaciones?

Sobre las investigaciones, Elizabeth Montoya indicó que ya rindió su declaración ante la Fiscalía General del Estado, pero aseguró que desconoce quién pudo estar detrás del atentado.

“No tengo la menor idea de dónde viene o quién fue. Fue algo totalmente inesperado”, afirmó.

Respecto a las tres líneas de investigación que ha mencionado la fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, señaló que no ha tenido mayor información adicional y que será la autoridad la que determine responsabilidades.

Al ser cuestionada si exigen justicia, respondió que no sólo por su caso, sino por el resto de las víctimas de la violencia en Sinaloa.

“No nada más por este atentado, sino por todo lo que ha habido en esta ola de violencia. Hay muchísimas familias que han sido víctimas. La justicia es para todos”, enfatizó.

Montoya confirmó que cuenta con seguridad personal desde el día de los hechos y reconoció que, aunque cualquier persona podría sentir temor tras una situación así, no tiene conflictos personales ni amenazas previas que pudieran explicar lo ocurrido.

También aseguró que el día del atentado ella y Sergio Torres se dirigían a la Ciudad de México para participar en una convención de diputados locales de Movimiento Ciudadano.

Elizabeth Montoya desea continuar con su labor de legisladora

En cuanto a su futuro político, descartó por ahora aspiraciones a la alcaldía de Culiacán y dijo estar concentrada en retomar su labor legislativa.

“Quiero regresar al Congreso, seguir con mi trabajo. Presido la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes. Tenemos iniciativas importantes, como que haya un psicólogo en cada escuela para atender temas de salud mental, y otra para capacitar a personal educativo en atención a niñas y niños con autismo”.

Sobre la salud de Sergio Torres, informó que mantiene comunicación constante con su familia y expresó confianza en su recuperación.

“Es un hombre fuerte, con mucha entereza. Tenemos mucha fe en que va a salir adelante”.

La legisladora espera reincorporarse al Congreso en el próximo periodo ordinario, mientras continúa su proceso de recuperación médica.

