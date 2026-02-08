Identifican restos de uno de los mineros desaparecidos en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

La familia de uno de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa informó que ya identificó los restos de su ser querido. Se trata de José Ángel Hernández Vélez, minero zacatecano de 37 años, quien fue privado de la libertad junto con otros nueve trabajadores el 23 de enero, cuando se encontraban en un campamento de la empresa canadiense Vizsla Silver, en el municipio de Concordia, al sur del estado.

Mensaje de despedida de la familia

La confirmación provino de una publicación hecha por Gaby González, familiar del trabajador, quien compartió un mensaje de despedida en redes sociales.

“Hoy nos despertamos con una noticia muy triste. No te encontraron como todos hubiéramos querido, pero ya descansas en paz”, escribió, al señalar que la familia finalmente pudo cerrar un periodo marcado por la incertidumbre.

https://www.facebook.com/gabriela.gonzalezramirez.777/posts/pfbid0yTPx1WcsnChiJ5iJdhRfUtRLuYDR8ui3xWdibGUnozW16mAwtqB3XtBSUereBTX8l

Pronunciamiento de una senadora

La senadora por Zacatecas, Geovanna Bañuelos, también lamentó el fallecimiento del trabajador y expresó su solidaridad con la familia.

Señaló que ninguna familia debería enfrentar la angustia de una desaparición ni el dolor de una pérdida, y envió un mensaje de acompañamiento a los seres queridos del minero.

Hallazgo en una fosa en Concordia

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el viernes que un cuerpo localizado en una fosa en el municipio de Concordia correspondía a uno de los trabajadores desaparecidos.

Así ocurrió el secuestro de los mineros

De acuerdo con los testimonios, alrededor de las 7:30 de la mañana del 23 de enero, un convoy armado ingresó al campamento Clementinas, donde Vizsla Silver mantiene operaciones de extracción de plata.

Los hombres armados se llevaron a los trabajadores sin que mediara explicación. Familiares relataron que no hubo peticiones de rescate ni comunicación posterior tras el levantón.

Quiénes son los trabajadores desaparecidos

Además de José Ángel Hernández, los otros mineros privados de la libertad fueron identificados como:

Ignacio Salazar Flores

José Manuel Castañeda

Antonio de la O Valdez

Antonio Jiménez

Javier Vargas

Antonio Esparza

Javier Valdez

Saúl Ochoa

Miguel Tapia

Las autoridades estatales reconocieron públicamente el caso cinco días después, el 28 de enero, cuando comenzaron a difundirse las fichas de búsqueda.