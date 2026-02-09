Identifican los restos de otro trabajador desaparecido en mina de Concordia, Sinaloa, es el tercero

GENERANDO AUDIO...

Con la identificación de Ignacio Aurelio Salazar Flores, ya son tres los trabajadores desaparecidos de una mina en Concordia, Sinaloa, cuyos cuerpos fueron hallados en una fosa clandestina de la comunidad El Verde, del mismo municipio.

Tras confirmarse su deceso, Salazar Flores se une a José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, cuyas muertes fueron informadas este sábado, a través de familiares y autoridades federales.

Este sábado, la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zacatecas (UAZ) confirmó el fallecimiento del ingeniero en Geología, Ignacio Aurelio Salazar Flores a través de una esquela publicada en su página web, mientras que una familiar hizo lo mismo respecto a Hernández Vélez, y las autoridades sobre Castañeda Hernández, los tres zacatecanos.

Así ocurrió el secuestro de los mineros

De acuerdo con los testimonios, alrededor de las 7:30 de la mañana del 23 de enero, un convoy armado ingresó al campamento Clementinas, donde Vizsla Silver mantiene operaciones de extracción de plata en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Los hombres armados se llevaron a los trabajadores sin que mediara explicación. Familiares relataron que no hubo peticiones de rescate ni comunicación posterior tras el “levantón”.

Mientras que, como parte de la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) halló restos humanos en un predio de la comunidad El Verde, en el mismo municipio, a los que han tenido que hacer pruebas genéticas para su identificación debido al avanzado estado de descomposición en que fueron encontrados.

A la par, autoridades han detenido a cuatro personas presuntamente relacionadas con la desaparición de los 10 trabajadores.

Quiénes son los trabajadores desaparecidos

Además de José Ángel Hernández, José Manuel Castañeda e Ignacio Aurelio Salazar Flores, los otros mineros privados de la libertad fueron identificados como:

Antonio de la O Valdez

Antonio Jiménez

Javier Vargas

Antonio Esparza

Javier Valdez

Saúl Ochoa

Miguel Tapia

Las autoridades estatales reconocieron públicamente el caso cinco días después, el 28 de enero, cuando comenzaron a difundirse las fichas de búsqueda, día en que también la empresa canadiense Viszla Silver informó a través de un comunicado sobre la desaparición, apuntando que ya trabajaban con las autoridades locales y el equipo interno de manejo de crisis.

