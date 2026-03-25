Dan 19 años de cárcel al homicida del periodista Luis Enrique Ramírez; familia del comunicador exige más años

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Periodista Luis Enrique Ramírez. Foto: Samuel Sánchez

Un juez dictó una sentencia de 19 años de prisión contra Samuel Rodolfo “N”, identificado como autor material del homicidio del periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez Ramos. Tras la resolución, la familia del comunicador manifestó su inconformidad, al considerar que la pena es insuficiente, y exigió que el caso continúe hasta dar con el autor intelectual.

Al salir de la audiencia en el Centro de Justicia Penal Acusatoria, zona centro, Diana Valeria Jáuregui, sobrina del periodista, expresó que entre los familiares prevalece un sentimiento de impotencia, al considerar que 19 años de prisión no representan una sanción justa, ya que el responsable material de la muerte del periodista podría recuperar su libertad en edad productiva, pese a la gravedad del crimen.

Señaló además que durante el proceso no recibieron información oportuna por parte del Ministerio Público, ya que las audiencias fueron pospuestas en varias ocasiones y fue hasta un día antes de la sentencia cuando se les notificó para acudir.

Indicó que la familia buscó acercamiento con la Fiscalía General del Estado (FGE) para tener acceso a la información del caso, al considerar que tienen derecho a conocer el avance de las investigaciones, y subrayó que hasta ahora se les ha dicho que el proceso no está cerrado.

Asimismo, insistió en que, aunque ya existe una sentencia contra el autor material, las autoridades deben continuar con las indagatorias, al tratarse de un hecho grave que no puede quedar parcialmente resuelto.

Casi cuatro años desde el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez

A casi cuatro años del asesinato, afirmó que el dolor persiste entre los familiares, quienes lamentan que apenas se esté dando una resolución inicial cuando, en su momento, se les hizo creer que el caso se resolvería con mayor rapidez.

También manifestó preocupación al considerar que el sentenciado por la muerte del periodista es una persona joven, lo que implicaría que podría recuperar su libertad en el futuro, situación que genera incertidumbre entre los allegados de la víctima.

Finalmente, relató que, durante la audiencia, la actitud del responsable generó molestia y coraje entre los familiares, quienes cuestionan qué ocurrirá cuando cumpla su condena.

Luis Enrique Ramírez Ramos fue asesinado el 5 de mayo de 2022 en Culiacán. Contaba con más de 40 años de trayectoria periodística, colaborando en medios como La Jornada, Milenio, El Universal y El Financiero, además de ser fundador del portal digital Fuentes Fidedignas.

Tras el crimen, la Fiscalía estatal ofreció una recompensa de un millón de pesos para dar con los responsables. Fue el 16 de diciembre de 2023 cuando Samuel Rodolfo “N” fue detenido por agentes de la Policía de Investigación en la colonia Villa Bonita, en Culiacán.

La familia reiteró que la sentencia contra el autor material no representa justicia plena, por lo que insistieron en que el caso debe continuar hasta esclarecerse en su totalidad.

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