Corte de agua en Guasave este jueves 26 de marzo

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Corte de agua en Guasave. Foto: Getty Images.

Autoridades locales dieron a conocer que habrá un corte en el servicio de agua en el municipio de Guasave, en el estado de Sinaloa, este jueves 26 de marzo de 2026, por lo que pidieron a las personas tomar precauciones.

Guasave tendrá corte de agua

Fue la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag) la que dio a conocer por medio de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que habrá un corte en el servicio de agua este jueves 26 de marzo.

De acuerdo con este organismo del municipio de Sinaloa, la suspensión en el servicio de agua potable se dará este jueves de las 6:00 a las 18:00 horas.

¿Por qué habrá suspensión en el servicio de agua?

Según este organismo operador que se dedica a prestar servicios de agua potable, drenaje y saneamiento y Guasave, el corte de agua se debe a que su personal llevará a cabo obras de mantenimiento en la red de agua potable.

“Debido a la interconexión de la red de agua potable de la calle Juan Carrasco entre Macario Gaxiola y Blas Valenzuela”, se lee en el comunicado de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave.

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