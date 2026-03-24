Mazatlán es seguro, afirma alcaldesa; turistas de CDMX, joven de Durango Carlos Emilio y otros siguen sin regresar a casa

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Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios. Foto: Samuel Hernández

La alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, afirmó que el puerto es un destino turístico seguro, pese a los casos de desaparición registrados en la región, entre ellos el de turistas originarios de la Ciudad de México (CDMX), el del joven Carlos Emilio Galván Valenzuela y otros reportes.

En el marco de la preparación para el periodo vacacional de Semana Santa, la presidenta municipal informó que se espera una ocupación hotelera de entre el 85 y 90%, así como una derrama económica estimada en mil 200 millones de pesos.

Señaló que se implementará un operativo de seguridad con más de 2 mil 500 elementos en Mazatlán, integrados por corporaciones de los tres niveles de Gobierno, quienes estarán desplegados en zonas urbanas y rurales. A nivel estatal, agregó, participarán alrededor de 14 mil 900 elementos.

La alcaldesa indicó que estos operativos cuentan con el respaldo del gobernador Rubén Rocha Moya y de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y tienen como objetivo salvaguardar tanto a la población local como a los visitantes, además de contribuir a una mayor actividad económica durante la temporada.

También informó que se reforzará la vigilancia en los principales ejes carreteros hacia el puerto, como las rutas Culiacán-Mazatlán, Mazatlán-Durango y hacia Escuinapa.

Como antecedente, recordó que durante el reciente Carnaval de Mazatlán se registró una asistencia aproximada de 1.3 millones de personas, con saldo positivo y una importante derrama económica.

Contexto de desapariciones

Las declaraciones de la alcaldesa se dan en un contexto de casos recientes de desaparición en Mazatlán y la zona sur del estado.

En las últimas semanas, la fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que se mantiene la búsqueda de cuatro turistas originarios de la Ciudad de México, quienes desaparecieron el 3 de febrero tras ser privados de la libertad mientras se encontraban en el puerto.

Como parte de las investigaciones, detalló que se han realizado tres cateos en distintos inmuebles y que existe coordinación con autoridades federales, con el objetivo de localizarlos con vida.

En otro caso, continúa sin resolverse la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven de 21 años originario de Durango, visto por última vez el 5 de octubre de 2025 tras acudir al bar Valentinos en Mazatlán.

Su madre ha señalado presuntas omisiones en la investigación, incluyendo retrasos en diligencias, falta de preservación de evidencia y ausencia de avances claros en el caso.

Posteriormente, se confirmó que la Fiscalía General de la República atrajo la investigación, al considerar una posible relación con delincuencia organizada.

En este contexto, autoridades municipales mantienen la expectativa de un periodo vacacional con alta afluencia turística, mientras continúan las investigaciones por los casos de personas desaparecidas.

“Decirle a todas las personas que quieran visitar Mazatlán es un destino seguro para la inversión y para el turismo estamos ahorita con una gran expectativa rumbo a Semana Santa con un operativo que cuenta con más de 2 mil 500 elementos que van a estar de los tres niveles de Gobierno que van a estar salvaguardando todas las personas locales y turistas, agrademos todo el apoyo que se brinda por parte del gobernador Rubén Rocha Moya de nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum para que estas vacaciones sobre todo se vea reflejado en el bienestar de las familias mazatlecas y en el bolsillo de las familias locales gracias a la derrama turística que se pueda tener en esta temporada. Se están reforzando todos los ejes carreteros, tenemos tres ejes carreteros que es Culiacán-Mazatlán, Escuinapa y Mazatlán-Durango, gracia. A los elementos que les que van a estar en esta temporada vacacional”, Estrella Palacios Domínguez/ Alcaldesa de Mazatlán

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