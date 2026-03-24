Megacorte de agua afectará a 185 colonias de Culiacán

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Corte de agua en Culiacán, Sinaloa. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Mañana miércoles habrá un corte de agua que afectará a 185 colonias de la ciudad capital de Sinaloa. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac) informó que se realizarán obras que afectarán al servicio del vital líquido.

Corte de agua este miércoles 25 de marzo en Culiacán

Mediante un comunicado la Japac informó que este miércoles 25 de marzo se llevarán a cabo trabajos relacionados con la nueva Planta Potabilizadora Surponiente por lo que se suspenderá el servicio de agua potable en la zona sur de Culiacán

Las obras comenzarán a partir de las 7:00 horas del miércoles. Se estima que el corte de agua termine durante la mañana del jueves 26 de marzo, sin una hora en específico. Se le recomienda a los habitantes de las zonas afectadas que tomen previsiones.

La Japac tiene proyectado que la Planta Potabilizadora Surponiente inicie operaciones el próximo mes de abril. Esta obra representa una inversión de 207 millones de pesos y contará con una capacidad de producción de 250 litros por segundo, lo que permitirá mejorar de manera significativa el servicio de agua potable.

Lista de colonias afectadas por el corte de agua en Culiacán

Las zonas que no contarán con el suministro son Aeropuerto, Alturas del Sur, Amistad, Antonio Nakayama, Antonio Toledo Corro, Bachigualato, Bugambilias, Capistrano, Chulavista, Domingo Rubí, El Diez, El Periodista, Emiliano Zapata, Felipe Ángeles, Genaro Estrada, Guadalupe Victoria, Infonavit Barrancos, La Esperanza, La Estancia, Las Coloradas, Las Vegas, Loma Bonita, Los Arcos, Lázaro Cárdenas, Mercado de Abastos.

Asimismo, Miguel Hidalgo, Miravalle, Nueva Galicia, Perisur, Plutarco Elías Calles, Prados del Sur, Progreso, Renato Vega, Revolución, San Benito, San Luis, Stanza Córcega, Terranova, Villa Bonita, Villa Verde, Vinoramas, entre otras.

Esta es la lista completa con las 185 colonias que se quedarán sin agua este miércoles 25 de marzo: