Entre la oscuridad y la fe: minero sobrevive al derrumbe en Sinaloa y relata su lucha por sobrevivir

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José Alejandro Cástulo sobrevivió a un derrumbe en una mina. Foto: Samuel Sánchez

José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años y originario de Michoacán, fue dado de alta este lunes tras haber sobrevivido al derrumbe en la mina Santa Fe, en la comunidad de Chele, municipio de El Rosario, Sinaloa, donde permaneció atrapado durante varias horas bajo condiciones extremas.

El minero quien fue rescatado el mismo lunes y trasladado en helicóptero para recibir atención médica, se reportó estable y fue dado de alta la misma tarde.

A su salida, compartió cómo vivió el accidente desde el interior de la mina, donde quedó completamente aislado, rodeado de lodo y en total oscuridad.

El derrumbe ocurrió mientras realizaba labores de relleno en una zona subterránea

En cuestión de momentos, comenzó a descender una gran cantidad de material, lo que lo obligó a buscar refugio de inmediato en una zona elevada de la rampa. Desde ahí observó cómo el lodo avanzaba con fuerza por los túneles, arrastrando todo a su paso.

“Pues lo viví todo en carne propia y todo porque andaba trabajando abajo y estaba rellenando un espacio que me pusieron a ahogar, se le nubla y ya cuando venía de regreso vi que empezó a bajar ya no me salí de ese lugar, sino quedé en una salida de la rampa porque no sabía de dónde venía. Tenía algún reflejo, pues de que yo ya desde tiempo antes había pensado como la presa de Harley la tenemos debajo encima de la mina. Yo sabía que en cualquier rato pues tenía que reventar, entonces pues luego luego se me vino a la mente, la presa. Entonces me quedé ahí ya cuando vi que me llevó el otro fuerte montón de roda a la máquina saltegro y me subí a un contrapozo y ahí fue donde me resguardé que pasara todo”. José Alejandro Cástulo Colín, minero rescatado

A pesar del peligro, aseguró que en ningún momento sintió miedo a morir. Durante el tiempo que permaneció atrapado, mantuvo la calma y se aferró a la idea de aceptar lo que ocurriera, confiando en que su destino quedaba en manos de Dios, ya fuera ser encontrado o no.

“No, hasta eso sí que no tuve guardando la calma… pues ahora sí que me resignaba si me encontraban o no a lo que Dios dijera. ¿Tuviste miedo de perder la vida? No, hasta eso no. Nunca he tenido miedo, pues en esa cuestión”. José Alejandro Cástulo Colín, minero rescatado

Explicó que permaneció solo, sin contacto con otros compañeros, quienes se encontraban a una distancia considerable dentro de la mina. Para intentar ubicar a los rescatistas, optaba por guardar silencio y así poder percibir cualquier sonido, ya fuera de maquinaria o de personas. Fue hasta uno o dos días después del derrumbe cuando comenzó a escuchar indicios de las labores de búsqueda, lo que le permitió gritar para intentar ser localizado.

“Pues lo que hacía era quedarme un poco silencio para oír las voces, porque la mina pues se oía normal sola, pues para así poder escuchar si se oía un ruido de la máquina, se oía una persona que anduviera, no así. Y ya cuando pues se escuchaban, pues trataba uno de gritarles, pues a ciegas. Y nadie te respondía. No, no se oía, sino hasta ya después como a los, yo creo como al siguiente día o a los dos días fue que me empezaron a oír y ya les dije más o menos por dónde estaba”. José Alejandro Cástulo Colín, minero rescatado

Durante su encierro, perdió la noción del tiempo, sin distinguir entre el día y la noche, guiándose únicamente por los sonidos que lograba percibir. La oscuridad era total, ya que el lodo arrastró la iluminación, y el nivel del material le impedía desplazarse con libertad, alcanzándole en ocasiones hasta el abdomen.

Su principal objetivo era encontrar una salida alterna hacia otra rampa que le permitiera escapar por sus propios medios; sin embargo, las condiciones se lo impidieron, por lo que decidió permanecer en el sitio y esperar a ser rescatado.

¿Cómo quedó atrapado el minero?

El accidente ocurrió el pasado 25 de marzo, cuando 25 trabajadores se encontraban laborando en la mina. De ellos, 21 lograron salir por sus propios medios, mientras que cuatro quedaron atrapados tras el derrumbe.

El testimonio de José Alejandro refleja la resistencia humana en condiciones límite, donde la serenidad, la fe y la esperanza fueron clave para sobrevivir.

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