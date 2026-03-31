Carnaval de Altata reunió a más de 82 mil personas en Sinaloa

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Carnaval de Altata impulsa turismo. Foto: Especial

Más de 82 mil personas asistieron al Carnaval de Altata, que se realizó del 27 al 29 de marzo.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló en la Semanera, que esta celebración se llevó a cabo con mucho éxito, con actividades que divirtieron a locales y turistas.

“El Carnaval de Altata se llevó a cabo del 27 al 29 de marzo, culminamos con más de 82 mil asistentes, una derrama superior a 41 millones de pesos y una ocupación hotelera del 98 por ciento”. Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa

Carnaval de Altata impulsa turismo y economía local

El Carnaval de Altata se celebró durante tres días con la presentación de artistas y actividades culturales que atrajeron a miles de visitantes. Entre los grupos y artistas participantes estuvieron:

Enigma Norteño

La Explosiva Sonora Dinamita

Mi Banda El Mexicano de Germán Román

Grupo Clasificado

Silvia Mendívil

Banda Cruz de Oro

El domingo 29 de marzo se llevó a cabo el tradicional desfile, considerado uno de los momentos principales del evento. De acuerdo con autoridades estatales, más de 45 mil personas asistieron a esta actividad, que incluyó carros alegóricos, música y espectáculos para toda la familia.

La funcionaria estatal informó que este carnaval logró reunir a más de 82 mil asistentes en total, generando una derrama económica superior a 41 millones de pesos, lo que benefició principalmente a comercios locales, prestadores de servicios turísticos y hoteles del puerto.

17 carnavales han dejado más de 1,935 mdp en Sinaloa

Autoridades estatales indicaron que, hasta el momento, 17 carnavales se han realizado en distintos municipios de Sinaloa durante la temporada 2026.

Estos eventos han generado una derrama económica acumulada superior a 1, 935 millones de pesos, además de registrar una afluencia de más de 2.3 millones de personas en todo el estado.

El gobierno estatal destacó que este tipo de celebraciones fortalecen las tradiciones locales y promueven el turismo, al mismo tiempo que generan ingresos para las comunidades.

Para los próximos días, autoridades informaron que se llevará a cabo la segunda edición del Carnaval de Badiraguato, programado del 2 al 5 de abril, con el objetivo de continuar impulsando la actividad turística en la entidad.

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