rescatistas-de-jalisco-viajan-a-sinaloa-para-intentar-salvar-a-mineros-con-vida

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En Jalisco, un grupo de rescate se dirige a Sinaloa. Foto: Omar Hernández

La noche del lunes 30 de marzo, un contingente de especialistas en rescate del Grupo USAR Jalisco salió rumbo a la sierra de El Rosario, Sinaloa, con la esperanza de localizar y extraer con vida a los tres mineros atrapados en el complejo minero Santa Fe.

Los rescatistas jaliscienses fueron solicitados por el Gobierno Federal debido a la alta complejidad de las labores, que requieren experiencia técnica avanzada y equipo especializado.

“De Jalisco van dos binomios caninos, son 35 oficiales de las tres dependencias, de bomberos Zapopan, de bomberos Guadalajara y de la unidad estatal de Protección Civil y va equipo especializado, llevan herramientas también para sumar al trabajo que ya se está realizando en este punto”, dijo Sergio Ramírez, director de la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco

Rescatistas enfrentan enorme reto

Los rescatistas se muestran optimistas, pero conscientes del enorme reto que enfrentan. Deben descender al menos 300 metros de profundidad, donde hay una gran cantidad de material que remover.

“El reto es complicado, hay mucho material que se tiene que mover para poder llegar al último punto donde se encontraban los mineros, se está trabajando contrarreloj, la verdad es que el trabajo que ha hecho Defensa y Marina en esta mina ha sido increíble, han logrado avanzar bastante, para que se den una idea del ingreso al lugar donde se encuentran ellos normalmente se hacen dos horas y media, entonces es una cantidad increíble de material lo que se tiene que remover, a este esfuerzo se están sumando autoridades de Sinaloa obviamente y mineros también experimentados de otros puntos”, añadió Ramírez.

El primer equipo del Grupo USAR Jalisco viaja preparado para una operación de hasta 15 días. En caso de ser necesario, serán relevados por otro grupo de especialistas para mantener la continuidad de los trabajos de rescate.

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