En Sinaloa, piden por la recuperación de los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya

Misa por la recuperación de los diputados. Foto: UnoTV

A dos días del atentado armado contra el dirigente y diputado Sergio Torres Félix así como de la Elizabeth Montoya de Movimiento Ciudadano (MC), el clima en Culiacán sigue marcado por la preocupación y la solidaridad. Este viernes, el templo de La Lomita se convirtió en punto de encuentro para familiares, amigos, legisladores y representantes de distintos sectores que acudieron a una misa para pedir por la recuperación de ambos diputados.

Durante el acto religioso, Gabriela Torres, delegada de las Mujeres del partido Movimiento Ciudadano, agradeció la asistencia y llamó a mantener la fe en un momento que calificó como de profunda angustia para la familia y el entorno cercano de los legisladores:

“Sí, esta misa ha sido convocada por familia, amigos, venimos aquí a pedirle a Dios que sane a Sergio, que sane a Eli. Estamos esperando las 72 horas, todavía no cumplimos las 48 horas… han sido horas eternas en espera de una mejoría, de esperar que se levante”.

Para los que sufren de violencia

La ceremonia fue encabezada por el párroco Gonzalo de Jesús López Zavala, quien dirigió un mensaje enfocado en las víctimas de la violencia que se vive en el estado, con una mención especial para los diputados atacados, las palabras fueron las siguientes:

“Por aquellos que sufren a causa de la violencia, para que Dios sea su consuelo y su fortaleza, pedimos por la salud de Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda”, señaló durante la homilía.

Entre los asistentes se encontraba el diputado Jorge González, quien afirmó que el atentado ha generado consternación tanto en el Congreso local como en la sociedad sinaloense, y subrayó que, por ahora, la prioridad es la salud de sus compañeros. El asunto de fortalecer la seguridad para el resto de los legisladores y el recinto legislativo se deberá analizar posteriormente, dijo.

“En ese acto de solidaridad que hemos manifestado con nuestros compañeros, Sergio Torres y nuestra amiga Elizabeth, es lo que venimos: a pedir por la salud y la mejoría de ellos”, declaró Jorge González/ Diputado PAN.

La misa también reunió a integrantes del ámbito sindical. Sayda Janeth Flores, candidata a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC), acudió junto con empleados municipales. Cabe recordar que Sergio Torres fue dirigente de este sindicato y posteriormente alcalde de Culiacán.

Al concluir la misa, Flores fue cuestionada sobre el respaldo público que Torres Félix había mostrado hacia su candidatura antes del atentado. La aspirante sindical manifestó que había tenido comunicación con Torres Félix vía telefónica para alentarla en sus aspiraciones. Descartó que vaya a declinar a sus aspiraciones tras este hecho .

De igual forma Torres Félix descarto tener injerencia en el proceso, sólo reconociendo sus aspiraciones hacia esa candidatura .

“No, nosotros hemos tenido contacto con él, llamada telefónica nada más, apoyándonos, animándonos, echándole ganas al proceso sindical. Incrementara su seguridad. No, nosotros estamos tranquilos, no tenemos por qué estar mezclando temas; estamos trabajando conforme a la convocatoria del STASAC y vamos a seguir trabajando normal”. Sayda Janeth Flores/ Candidata al Stasac

Por su parte, la presidenta de CANACO Culiacán, Guadalupe Zavala, compartió información obtenida tras visitar a Sergio Torres en el hospital, donde —dijo— los médicos reportaron un estado de salud grave, pero estable. Además dio detalles sobre las lesiones de bala que registran los legisladores.

“Me dicen que todo está en las manos, que la bala salió, que le quitaron una parte de hueso y que no hay compromiso en el cuerpo por balas… en el caso de la diputada, nos dijo su hermana que no tenía riesgo, que estaban esperando una operación maxilofacial y pues resulta que se afectó el ojo; siento que tardó ahí la atención”. Guadalupe Zavala/ Dirigente CANACO

Familiares y personas cercanas reiteraron el llamado a la ciudadanía sinaloense para sumarse en oración por la recuperación de los legisladores, con la esperanza de que pronto puedan dejar el hospital y retomar sus actividades públicas.