Ataque a diputados de MC: Torres continúa grave y Montoya perdió un ojo

Diputados de MC atacados en Culiacán se recuperan. Foto: Cuartoscuro

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, informó sobre la evolución médica de los dos diputados del partido que fueron atacados a balazos en Culiacán, Sinaloa, y confirmó que ambos continúan bajo atención especializada tras múltiples cirugías.

En conferencia de prensa, detalló que la diputada Elizabeth Montoya perdió un ojo como consecuencia directa de las heridas, mientras que el diputado Sergio Torres Félix permanece en estado delicado, aunque estable, luego de ser trasladado a otro hospital para continuar su tratamiento.

Estado de salud de diputados de MC tras ataque en Culiacán

Álvarez Máynez explicó que Sergio Torres fue sometido a un procedimiento quirúrgico considerado exitoso por el equipo médico; sin embargo, su estado de salud sigue siendo grave pero estable, por lo que continúa bajo estricta vigilancia.

En el caso de Elizabeth Montoya, señaló que ha permanecido consciente durante las últimas horas, aunque presenta lesiones cerebrales y continuará hospitalizada. Adelantó que será hasta el viernes cuando se tenga una nueva actualización oficial sobre su evolución médica.

El líder partidista precisó que, al momento del ataque, ambos diputados viajaban en el asiento trasero del vehículo, lo que provocó que fueran quienes resultaran con las lesiones más severas.

Autoridades de salud y seguridad acompañan el caso

Durante su mensaje, Álvarez Máynez destacó el acompañamiento de las autoridades de salud del estado de Sinaloa, así como la coordinación directa entre el Gobierno de la República y el gobierno estatal para la atención médica y el seguimiento del caso.

Pidió evitar especulaciones y mantener la serenidad, al señalar que se siguen diversas líneas de investigación. Informó que el secretario Juan García Ramos asumió el compromiso de encabezar el proceso de investigación desde el Centro Nacional de Inteligencia, y que se han reportado avances de manera constante.

Asimismo, indicó que ya se estableció comunicación con los mecanismos de atención a víctimas para brindar apoyo a los familiares de los legisladores afectados.

MC no politizará el ataque a sus diputados

Álvarez Máynez subrayó que, como fuerza política, Movimiento Ciudadano no politizará ni polarizará el ataque, y lo ubicó en el contexto de la crisis de violencia e impunidad que enfrenta el país.

Reiteró el compromiso del partido con una estrategia nacional de pacificación, basada en la reconstrucción del tejido social, el fortalecimiento de las capacidades locales y una mejor coordinación institucional en materia de seguridad.

Finalmente, afirmó que los gobiernos locales de MC mantienen una colaboración estrecha con el gobierno federal en temas de seguridad, con el objetivo de avanzar en justicia y protección para la ciudadanía, aun con enfoques y acentos distintos.

