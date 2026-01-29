Refuerzan mil 600 militares más seguridad en Culiacán y Mazatlán

GENERANDO AUDIO...

Foto: Defensa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que desplegó mil 600 efectivos del Ejército Mexicano en Sinaloa para reforzar la seguridad en los municipios de Culiacán y Mazatlán, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

El despliegue inició a las 08:40 horas, cuando el personal militar fue trasladado vía aérea desde distintos puntos del país en cuatro aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana. Entre los efectivos enviados se encuentran 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales, quienes se suman al operativo permanente de la III Región Militar y la 9/a Zona Militar en la entidad.

Defensa refuerza seguridad en Sinaloa tras hechos de violencia

De acuerdo con la dependencia federal, el objetivo del reforzamiento es inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en la región, mediante una mayor presencia operativa y coordinación con la Guardia Nacional y autoridades estatales.

La misión del personal desplegado será actuar en coordinación con los tres órdenes de gobierno, realizando tareas de disuasión, prevención y patrullajes para generar un ambiente de tranquilidad para la población sinaloense. Defensa precisó que todas las acciones se realizarán conforme a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con respeto a los Derechos Humanos.

Desaparición de mineros y ataque a diputados

El despliegue ocurre en un contexto de alta preocupación por la violencia en Sinaloa, tras dos hechos recientes. El primero es la desaparición de al menos 10 trabajadores mineros en el municipio de Concordia, reportada desde el 23 de enero. Las víctimas, ingenieros y técnicos vinculados a la empresa Vizsla Silver Corp, fueron presuntamente llevados por la fuerza por un grupo armado. La Fiscalía de Sinaloa ya emitió fichas de búsqueda, aunque hasta ahora no hay información oficial sobre su paradero.

El segundo caso es el ataque armado contra los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, ocurrido en Culiacán. El gobernador Rubén Rocha Moya informó que Torres se encuentra grave y en cirugía, mientras que Montoya está fuera de peligro.

Las autoridades federales y estatales mantienen operativos y patrullajes intensificados, mientras continúan las investigaciones por ambos casos.

