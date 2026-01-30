“Me empecé a preocupar”: esposa de minero desaparecido ya no supo de él desde el 23 de enero

GENERANDO AUDIO...

Mineros desaparecidos en Sinaloa. Foto: Especial

Un total de 14 personas desaparecieron de un campamento minero en el sur de Sinaloa, en hechos registrados en el municipio de Concordia. Del grupo, 10 son trabajadores de una mina, de la empresa minera Vzla Silver Corp, dedicada a la extracción de plata y otros minerales.

Siete de ellos son originarios del estado de Sonora, además de cuatro empleados dedicados a labores carreteras en el mismo punto.

La esposa de uno de los ingenieros desaparecidos, relató que desde el 23 de enero se perdió todo contacto con los trabajadores.

“Entonces, cuando no me contestó, yo empecé a indagar con los familiares, amigos. Oye, ¿cuándo fue la última vez que te contactó? ¿Cuándo fue la última vez que te contactó? Y pues nadie, no sé a todos, empezaron a marcarle y le mandaba buzón directo, este, y no, ya pues, no contesté y me empecé a preocupar”, esposa de afectado.

Posteriormente, directivos de la empresa se comunicaron con ella para informarle que un comando armado habría privado de la libertad a los trabajadores mientras se encontraban descansando en el lugar.

“Y el sábado, eso fue el viernes, el sábado, más o menos en el mediodía, un poquito más tarde, me contestó, me marcó el jefe directo de mi esposo. Y fue el que me dijo, ¿sabes qué? El viernes sustrajeron a tu esposo con otras nueve personas más del campamento”, esposa de afectado.

El fiscal de Sonora, Gustavo Salas, confirmó que existe coordinación interinstitucional entre ambas entidades y que una denuncia fue presentada inicialmente en territorio sonorense.

“Nosotros tenemos una denuncia de un familiar de una de estas personas que se presentó aquí en el estado, misma que fue remitida previo acuerdo y comunicación con la Fiscal de Sinaloa, para que se integre a las labores”, Gustavo Salas, fiscal de Sonora.

Agregó que el caso es atendido directamente por autoridades sinaloenses.

“Desde el día de ayer nos comunicamos con nuestros homólogos de Sinaloa, quienes desde un inicio han estado atendiendo el tema, entiendo que al más alto nivel, ellos llevan su investigación, las acciones encaminadas a la localización”, Gustavo Salas, fiscal de Sonora.

Familiares y allegados viajaron a Sinaloa para intentar obtener información directa sobre el paradero de sus seres queridos, y que mantienen comunicación constante tanto con la empresa minera como con las fiscalías estatales.

La empresa Vizsla Silver Corp, anunció suspensión de actividades en la región tras los hechos. En tanto, la Asociación Nacional de Ingenieros en Minas, Metalurgistas y Geólogos, expresó su preocupación.

Entre las personas desaparecidas, se encuentra el ingeniero sonorense José Antonio Jiménez Nevarez, a quien vieron por última vez en la colonia centro de la mencionada localidad alrededor de las 7:00 horas.

También el ingeniero Antonio Esparza, quien se desempeña como gerente en la empresa de extracción minera.

Las otras personas no localizadas son:

Ignacio Salazar

José Castañeda

Antonio Esparza

Javier Vargas

Javier Valdez

Antonio Jiménez

José Castañeda

Saúl Alberto Ochoa Pérez

