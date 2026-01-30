Harfuch señala a “Los Chapitos” por ataque armado a diputados y secuestro de mineros en Sinaloa
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que células del grupo delictivo “Los Chapitos” están detrás del ataque armado contra diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC).
“Fue una célula de Los Chapitos…”, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
También, explicó, que estarían detrás del secuestro de 10 mineros que laboraban para una empresa canadiense.
“Lo que tenemos es que no había habido ni amenazas ni una afectación de los trabajadores de esta empresa, en esa área opera una célula de Los Chapitos”… “Todo el gabinete de seguridad estamos en su búsqueda y estamos participando en la investigación, fue en el área de la Concordia el 24 de enero”.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
Durante la conferencia matutina en Tijuana, Baja California, el funcionario federal fue cuestionado sobre los dos casos y aseguró que las dependencias de seguridad ya se encuentran participando en las investigaciones y búsqueda.
