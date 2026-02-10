Familiares exigen justicia por la desaparición de cuatro turistas en Mazatlán

GENERANDO AUDIO...

Protestan en CDMX de turistas en Mazatlán. Foto: Uno Tv

Familiares y amigos de cuatro jóvenes desaparecidos en Mazatlán, Sinaloa, realizaron una manifestación en la Ciudad de México para exigir su localización y justicia, luego de denunciar falta de avances en la investigación por parte de las autoridades estatales.

¿Quiénes son los turistas desaparecidos?

Los jóvenes fueron identificados como Omar, de 30 años; Javier, de 25; Gregorio Ramírez, de 18 años, y Óscar García, de 30 años. Todos son originarios de Ixtlahuacán, Estado de México, y fueron reportados como desaparecidos el 3 de febrero, durante un viaje turístico a Mazatlán.

De acuerdo con sus familiares, los cuatro hombres rentaron vehículos tipo razer y, desde ese momento, se perdió todo contacto con ellos.

Padres denuncian lentitud en la investigación

Ante la falta de respuesta en Sinaloa, los padres de los jóvenes, Verónica Sabino y Gregorio Ramírez, acudieron a las inmediaciones de Palacio Nacional para hacer público el caso y solicitar la intervención del Gobierno federal.

Verónica Sabino señaló que la denuncia fue presentada en Mazatlán, pero aseguró que el proceso avanza lentamente, lo que ha incrementado la angustia de las familias.

Bloqueo y consignas en el Centro de la CDMX

Durante la protesta, familiares, vecinos y amigos bloquearon Eje Central, donde portaron pancartas con los rostros de los jóvenes y lanzaron consignas como: “Vivos se los llevaron y vivos los queremos” y “Regresen a nuestros hijos”.

La movilización se realizó de manera pacífica y buscó visibilizar el caso a nivel nacional.

Viaje familiar y testigos clave

En el mismo recorrido también viajaban Dana, hija de Óscar, de 9 años, y su esposa Montserrat, de 28 años. Sin embargo, por protocolos de la investigación, ella no participó en la manifestación. De acuerdo con la familia, la mujer no logra recordar con claridad los hechos previos a la desaparición.

Llamado directo a la Presidenta

Al finalizar la manifestación, Verónica Sabino dirigió un mensaje directo a la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que pidió ser escuchada y que las autoridades federales ayuden a localizar a los jóvenes desaparecidos.

Las familias reiteraron que continuarán con las protestas hasta obtener respuestas claras sobre el paradero de sus hijos.

