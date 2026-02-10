Hallan en cajuela a Sergio Cázares Zambada, sobrino de “El Mayo”

GENERANDO AUDIO...

En la cajuela de una camioneta abandonada fue encontrado sin vida Sergio Rodolfo Cázares Zambada, sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada, sobre la carretera Culiacán-Eldorado, en Sinaloa, la noche del domingo. El hallazgo ocurrió frente a las instalaciones de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), informaron autoridades.

El cuerpo fue localizado al interior de la unidad y posteriormente trasladado al Servicio Médico Forense, donde familiares acudieron para identificar y reclamar el cuerpo, confirmando la identidad de la víctima.

Las autoridades confirmaron que la persona localizada sin vida era Sergio Rodolfo Cázares Zambada, de 41 años. De acuerdo con la información oficial, se trata del hijo de Águeda Zambada García, hermana de Ismael “El Mayo” Zambada.

El hallazgo se registró en una camioneta que permanecía abandonada. Tras el reporte, peritos realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Semefo.

Antecedentes de Sergio Rodolfo Cázares Zambada

Según los registros, Sergio Rodolfo Cázares Zambada había sido víctima de un atentado a balazos en 2017, cuando se encontraba afuera de un centro nocturno en la colonia Jorge Almada, en Culiacán. En ese ataque logró sobrevivir.

Además, se tiene conocimiento de su detención en 2012 en Tijuana, Baja California, junto con su primo Omar Ismael Zambada Apodaca, hijo de Jesús “El Rey” Zambada. En ese entonces, ambos fueron acusados de delincuencia organizada, de acuerdo con información oficial.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el móvil del crimen. El caso quedó en manos de las instancias correspondientes, que continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos en la carretera Culiacán-Eldorado.

