Violencia no frena Carnaval de Mazatlán 2026 en Sinaloa; preparan operativo

Violencia en Sinaloa no para el Carnaval de Mazatlán 2026. Foto: Cuartoscuro

La violencia que se registra en el sur de Sinaloa no ha frenado al Carnaval Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, pues autoridades estatales mantienen la realización con la expectativa de atraer a miles de visitantes al puerto en los próximos días.

Carnaval de Mazatlán 2026: derrama millonaria y alta ocupación

La titular de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que se proyecta una derrama económica de alrededor de mil 200 millones de pesos y una ocupación hotelera del 87% durante las celebraciones, programadas del 12 al 17 de febrero.

La funcionaria estatal destacó que, hasta el momento, las reservaciones registradas en hoteles alcanzan 84%, cifra que se prevé pueda aumentar conforme se acerquen las fechas principales del Carnaval Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”.

Para las festividades del Carnaval Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, se estima la llegada de 92 mil turistas provenientes de distintos estados del país, quienes generarían aproximadamente 650 millones de pesos en ingresos por hospedaje.

Violencia: la antesala del Carnaval Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”

Previo al inicio del Carnaval Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora” hay un contexto marcado por hechos de violencia de alto impacto en la región sur de Sinaloa. Entre los casos recientes se encuentra la privación de la libertad de 10 trabajadores de una mina en Concordia, varios de los cuales han sido localizados sin vida en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde.

A estos hechos se suma el rapto de turistas originarios de la Ciudad de México en Mazatlán y la desaparición del joven Carlos Emilio, originario de Durango, en octubre de 2025.

Operativo de seguridad para el Carnaval Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”

Frente a este panorama de inseguridad y violencia en la entidad, autoridades anunciaron un operativo que contará con tres anillos de vigilancia. Además, se contará con más de 3 mil elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, así como de corporaciones de seguridad estatales y municipales, con el objetivo de resguardar la zona turística, urbana y rural durante el Carnaval Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”.

