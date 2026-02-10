Hallan segunda fosa clandestina en Concordia; familiares de personas desaparecidas acuden a buscar a seres queridos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Una segunda fosa clandestina fue localizada en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, Sinaloa, a 1.5 kilómetros de la primera, descubierta la semana pasada.

El sitio, donde se presume que existen cuerpos sin vida enterrados de manera ilegal, se encuentra en las inmediaciones de la presa El Tecolote.

Tras el hallazgo, el sitio fue resguardado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), así como personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes se encargan de hacer labores de campo. Hasta el momento, ninguna autoridad ha dado a conocer el número de cadáveres que podrían estar sepultados en este sitio.

Tras el hallazgo de las fosas clandestinas, arribaron al sitio decenas de personas con familiares desaparecidos, no solamente de los 10 trabajadores de la mina canadiense privados de la libertad en el municipio.

Una de ellas es la señora Rosalba Paredes, quien guarda la esperanza de que el cuerpo de su hijo, Jesús Antonio Gagaña Paredes, se encuentre en el sitio para por fin darle sagrada sepultura. Contó que su hijo se encuentra desaparecido desde el 15 de enero de 2019.

“Mi hijo fue levantado el 25 de enero de 2019, y hasta la fecha no he sabido nada de él. Mi hijo se va a la casa a las cinco de la tarde y me dijo: ‘Voy al rancho con mi papá’, ya no regresó; desde entonces vivimos con esa incertidumbre día a día, pero pidiendo a Dios encontrarlo, porque es muy triste este calvario de una madre buscando a sus hijos y pidiéndole a Dios cada día, que nos dé fuerza para seguir buscando a nuestros hijos”

Rosalba Paredes / busca a su hijo desaparecido

Mientras que la señora Sonia Belém Díaz Tinoco viajó desde Durango en busca del cuerpo de su hijo Luis Ángeles Reyes Díaz, de 19 años, privado de la libertad el 23 de diciembre de 2025. Mencionó que personas le comentaron que su hijo había sido asesinado y enterrado en el municipio de Concordia.

“Como madre es una agonía, porque estamos viviendo, pero estamos muertos en vida, de dónde estará el hijo de uno, cómo estará. Nomás le pido a Dios y a mi virgen que me lo cuiden y que me lo entreguen para darle sagrada sepultura, y que él descanse en su tierra natal, no que se quede acá en el limbo”

Sonia Belém Díaz Tinoco / busca a su hijo desaparecido

Hasta el momento, peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) han encontrado 10 cuerpos sin vida en la primera fosa, siendo identificados cinco de los 10 mineros privados de la libertad en la sierra de Concordia.

Se espera que las labores de búsqueda e identificación continúen el día de mañana.

