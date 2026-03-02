Fin de semana violento en Sinaloa: se registraron 12 homicidios

GENERANDO AUDIO...

Violencia en Sinaloa. Foto: Corresponsal

La violencia no cesa en Sinaloa. La Fiscalía General del Estado reportó que el fin de semana dejó 12 homicidios dolosos; además, en los primeros minutos de este lunes, fue encontrado un hombre asesinado en el estacionamiento de la capilla de Jesús Malverde.

Fin de semana deja 12 homicidios en Sinaloa

El sábado, en Culiacán, una persona fue asesinada en la comunidad de El Diez. En Escuinapa, dos personas fueron localizadas sin vida en el Ejido La Campana.

En Mazatlán también se presentaron hechos violentos. Un hombre fue ejecutado en la colonia Palos Prietos, y otro más en la colonia Montuosa.

El domingo, en el municipio de Culiacán, dos personas fueron halladas asesinadas en la carretera Los Mochis–Culiacán; dos más entre el Bulevar Santa Fe y Privada del Real; y una persona en la carretera Culiacán–Imala, a la altura de Las Aguamitas.



Asimismo, se reportó el hallazgo de una persona sin vida en la colonia Ricardo Flores Magón, en Mazatlán, y otra más en la localidad Rincón del Verde, municipio de Escuinapa. También se informó sobre la localización de restos óseos en un predio ubicado en la sindicatura de La Noria.

Otros delitos en Sinaloa durante el sábado y el domingo

El sábado y domingo, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro registró cinco denuncias por robo de automóviles

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró, el pasado fin de semana, cinco denuncias en la Región Centro, por el delito de privación de la libertad personal.

