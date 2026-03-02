14 sinaloenses varados en Jordania logran salir del país

GENERANDO AUDIO...

Los sinaloenses lograron salir de Jordania. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El Gobierno de Sinaloa informó que le está dando seguimiento al traslado de los 14 sinaloenses que estaban varados en Jordania por el conflicto armado en el Medio Oriente.



Recordemos que durante este fin de semana, el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) realizó un ataque en contra de Irán y el Ejército iraní respondió con agresiones hacia Israel y otros países de la zona.

Sinaloenses varados en Jordania lograron salir por mar y aire

Mediante un comunicado se informó que 14 personas originarias de Sinaloa se encontraban en Amán, Jordania, al momento de estallar el conflicto en Medio Oriente y tenían dificultades para salir del país. En total son 10 mujeres y cuatro hombres.

Las autoridades confirmaron que seis personas salieron vía marítima desde el puerto jordano de Áqaba hacia el puerto de Sharm el-Sheij, Egipto. Actualmente, se encuentran en el país africano, a la espera de un vuelo con destino hacia México.

Los 8 sinaloenses restantes consiguieron un vuelo durante la madrugada del domingo 1 de marzo con destino hacia Casablanca, Marruecos. Se sabe que llegaron con bien a Casablanca y planean trasladarse a Madrid, España para tomar un avión con destino a México; su vuelo saldrá el 4 de marzo.

Gobierno de Sinaloa se mantiene al pendiente de los 14 sinaloenses en Jordania

La secretaria general del Gobierno de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, mantiene contacto permanente con la Cónsul de México en Jordania, María Guadalupe Trad Brambila, para estar al tanto de la situación de los mexicanos en aquel país

El consulado les ha brindado atención puntual y acompañamiento permanente hasta garantizar su salida de la zona del conflicto. Por otra parte, la Secretaría General de Gobierno del estado se mantendrá atenta a los traslados referidos hasta que se garantice su arribo a Sinaloa de forma segura.

