Fiscalía de Sinaloa investiga caso de influencer “Nicolette” hallada viva, confirma Rocha Moya

GENERANDO AUDIO...

Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Foto: Cuartoscuro

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que la Fiscalía General del Estado investiga el caso de la desaparición de la influencer Nicolette luego de que fuera localizada con vida en días pasados.

“Derivado del hecho, siguen las investigaciones que se tienen que hacer. Las investigaciones las está haciendo la Fiscalía”, afirmó Rocha Moya.

El mandatario estatal destacó que, tras informarse la desaparición de la joven, se activaron los protocolos; afirmó que los mecanismos se activan ante cualquier reporte de desaparición y no sólo por tratarse de una figura pública.

De acuerdo con Rocha Moya, la localización se logró luego de que se activara un operativo tras el reporte de su privación de la libertad y señaló que la joven fue localizada sin signos de violencia, sin afectaciones visibles en su estado físico.

“La información me la fueron dando desde el momento en que ya apareció y estaba en su casa. Luego me pidieron que me esperara un poco para tener la prueba de vida… ya apareció en buenas condiciones con vida, no golpeada”, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

El gobernador detalló que mantuvo comunicación con el cónsul de Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster, debido a que Nicolette cuenta con nacionalidad estadounidense, lo que motivó el seguimiento del caso por parte de autoridades del país vecino.

“Ya me había comunicado con el cónsul norteamericano en Hermosillo, con el secretario de seguridad (García) Harfuch qué él también había estado atento al tema… entonces ambas partes les estuve informando”, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

Nicholette es una influencer de Sinaloa que en días pasados fue secuestrada a plena luz día en Culiacán. El momento quedo en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Las acciones de búsqueda estuvieron a cargo de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de elementos de la Novena Zona Militar.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.