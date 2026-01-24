Localizan con vida a influencer Nicolette en Culiacán, Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) informó que fue localizada con vida Nicole Pardo Molina conocida como Nicolette,. La joven influencer de 20 años de edad contaba con un reporte de búsqueda activo bajo el Protocolo Alba en la ciudad de Culiacán.

La ficha de búsqueda había sido emitida el 20 de enero de 2026, mismo día en que se reportaron los hechos y se presentó la denuncia correspondiente.

Reporte de desaparición de Nicolette en Isla Musala

De acuerdo con el resumen de hechos, la última vez que se tuvo contacto con Nicole Pardo Molina fue el 20 de enero de 2026, en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Isla Musala, en Culiacán, Sinaloa.

En el reporte se advertía que su integridad podría encontrarse en riesgo, ya que existía la posibilidad de que fuera víctima de la comisión de un delito, por lo que se activaron los protocolos de búsqueda.

Fiscalía confirma localización

La ficha fue actualizada con la leyenda “LOCALIZADA”, confirmando que la joven fue encontrada con vida. La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas mantenía habilitadas líneas de contacto para recibir información durante su búsqueda.

Hasta el momento, la autoridad no ha informado más detalles sobre las circunstancias de su localización.

¿Quién es Nicolette?

Nicole Pardo Molina, mejor conocida como Nicolette, es una influencer de 20 años que en sitios como TikTok e Instagram ha ganado popularidad por mostrar su vida rodeada de lujos.

Una de las razones por las que es famosa en redes sociales es por su cybertruck pintada de color morado. Este vehículo lo presume mucho en sus videos, ya sea manejando o mostrándolo al fondo de alguna de sus grabaciones.

Actualmente, cuenta con 170 mil seguidores en Instagram, aunque no es una plataforma en la que sea muy activa. Por otra parte, en TikTok suele compartir más material con sus más de 125 mil seguidores.



Hasta el momento sigue siendo un misterio cómo costea un coche tan caro o sus viajes al extranjero, ya que lo poco que se sabe sobre ella es que se dedica a compartir contenido en redes sociales.

