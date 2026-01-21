La “Nicholette”: fama, lujo y un secuestro grabado que se hizo viral

GENERANDO AUDIO...

Ficha de búsqueda de “Nicholette”. Foto: CEBP Sinaloa

En redes sociales se ha vuelto tendencia el nombre de “Nicholette” una influencer de Sinaloa que fue secuestrada a plena luz del día en la ciudad de Culiacán. Aunque el caso está causando “ruido” en internet por el video del secuestro, muchas personas se preguntan quién es esta creadora de contenido.

¿Quién es “Nicolette”?

Nicole Pardo Molina, mejor conocida como “Nicolette”, es una influencer de 20 años que en sitios como TikTok e Instagram ha ganado popularidad por mostrar su vida rodeada de lujos.

Una de las razones por las que es famosa en redes sociales es por su cybertruck pintada de color morado. Este vehículo lo presume mucho en sus videos, ya sea manejando o mostrándolo al fondo de alguna de sus grabaciones.

Actualmente, cuenta con 170 mil seguidores en Instagram, aunque no es una plataforma en la que sea muy activa. Por otra parte, en TikTok suele compartir más material con sus más de 125 mil seguidores.



Hasta el momento sigue siendo un misterio cómo costea un coche tan caro o sus viajes al extranjero, ya que lo poco que se sabe sobre ella es que se dedica a compartir contenido en redes sociales.

¿Qué pasó con “Nicholette”, influencer secuestrada en Culiacán?

De acuerdo con la ficha de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) del estado de Sinaloa, el secuestro de “Nicholette” ocurrió en calles de la colonia Isla Musala, en Culiacán. La víctima iba vestida con un pantalón negro, blusa morada y huaraches de color negro.

En redes sociales circula el video del momento exacto del secuestro, presuntamente, el material fue grabado desde la famosa cybertruck morada de la influencer. Las imágenes muestran cómo dos jóvenes a bordo de un vehículo blanco se frenan a un lado de la cybertruck para amenazar y llevarse a la influencer por la fuerza.

Tras el reporte, elementos del Ejército Mexicano y corporaciones policiales acudieron al sitio, confirmaron el hecho y localizaron la Cybertruck abandonada en las inmediaciones.

Las autoridades informaron que los presuntos responsables viajaban en un Nissan Versa blanco, con placas sobrepuestas correspondientes a un vehículo con reporte de robo.

