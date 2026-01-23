Difunden nuevo video del secuestro de la tiktoker la “Nicholette” en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Nicole Pardo Molina, alias “Nicholetta”. Foto: CEBP Sinaloa

En redes sociales circula un nuevo video del secuestro de la “Nicholette”, influencer de Sinaloa, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 20 de enero. El caso ha sido tema de conversación durante toda la semana e incluso se habló al respecto en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Difunden nuevo video del secuestro de la “Nicholette”

El nuevo video muestra otro ángulo del secuestro de “Nicholette” y se observan detalles que en el otro material no eran visibles, como por ejemplo, la influencer intentó cerrar la puerta trasera del coche de sus secuestradores, pero desistió al ver que le apuntaban con un arma larga.



También se observa a una tercera persona que participó en el “levantón” de la influencer. Debido a la calidad del material, su rostro no se ve tan claro, pero se trata de un sujeto de cabello largo y playera negra.

Pocos avances en el caso “Nicholette”

Han pasado 5 días desde que secuestraron a “Nicholette” en la ciudad de Culiacán y las investigaciones avanzan lentamente. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que fuerzas del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional mantienen un operativo para localizar a la creadora de contenido.

El gobernador indicó que la búsqueda continúa activa, tanto para localizar a la víctima como para identificar y detener a los presuntos responsables, aunque hasta el momento no se sabe nada sobre el paradero de ella o la identidad de sus captores.

Ayer jueves, durante la “Mañanera del Pueblo”, Omar García Harfuch mencionó brevemente que la Fiscalía de Sinaloa ya les notificó sobre el caso y se le está dando seguimiento a los vehículos involucrados en el secuestro.

