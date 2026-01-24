“Fue un ataque directo”, acusan familiares de joven muerto en operativo militar en Culiacán

GENERANDO AUDIO...

Familia de joven asesinado niega que haya sido un error. Foto: Uno TV

La familia de Fernando Alan, joven asesinado durante un operativo militar en la colonia Tierra Blanca, solicitó que el caso sea investigado más a fondo y se determinen responsabilidades, al asegurar que el ataque contra su hijo no fue producto de una confusión, sino una agresión directa por parte de elementos del Ejército.

En conferencia de prensa, los padres del joven señalaron que los hechos ocurrieron el 13 de enero, cuando Fernando Alan circulaba en un automóvil blanco junto a su novia Rosa, quien resultó herida de bala y permanece hospitalizada. De acuerdo con su testimonio, ambos fueron atacados durante una movilización militar en la zona.

Familia descarta confusión operativa

Brayan Humberto Sánchez Osuna y Deniss Arce Rivas, padres de la víctima, afirmaron que existen videos difundidos en redes sociales que evidencian que el vehículo presuntamente perseguido por los militares se encontraba a una distancia considerable del automóvil en el que viajaba su hijo.

Sostuvieron que estas imágenes descartan que el ataque haya sido un error durante el operativo.

“Nosotros hemos visto el video que circuló desde el primer día… ya yo veo que llegan y lo atacan directamente, muchos conocidos en la colonia… dice el de paro porque le tiraron ponchallantas como a 200 metros adelante, y llegó la patrulla atrás y les disparó… eso es un asesinato, no es una confusión”, declaró Brayan Humberto Sánchez Osuna, padre del joven.

Caso fue turnado a la FGR

La familia informó que este viernes sostuvo una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien les comunicó que la carpeta de investigación fue remitida a la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, señalaron que hasta el momento no han tenido acceso al expediente.

Asimismo, rechazaron versiones difundidas en algunos medios de comunicación que señalaban que Fernando Alan portaba armas, al calificar esa información como falsa y dañina para la memoria del joven.

Perfil de la víctima y llamado a la justicia

Fernando Alan era estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa y realizaba su servicio social en el Tribunal de Justicia. Su familia lo describió como un joven dedicado al deporte, con una vida académica activa y sin antecedentes delictivos.

Los padres relataron que se enteraron del ataque a través de redes sociales y transmisiones en vivo, luego de escuchar detonaciones cerca de su domicilio, ubicado a unos 300 metros del lugar de los hechos.

Finalmente, anunciaron una marcha pacífica para este domingo a las 9:00 de la mañana, que partirá de la Catedral de Culiacán y concluirá en el templo de La Lomita, con el objetivo de exigir justicia por su hijo y llamar a la paz en la capital sinaloense.

