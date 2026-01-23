Justicia para Fernando Alan: convocan a marcha en Culiacán

GENERANDO AUDIO...

Convocan a una marcha por la paz en Culiacán. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Culiacán están organizando una marcha para protestar por el asesinato de Fernando Alan. El joven de 23 años que viajaba con su novia en un automóvil y unos militares les dispararon por error.

Convocan a marcha en Culiacán por el asesinato de Fernando Alan

Familiares de Fernando Alan convocaron a una marcha pacífica este domingo 25 de enero a las 9:00 horas. El punto de reunión es en la Catedral de Culiacán y de ahí partirán con rumbo a La Lomita. A los asistentes se les pide llevar una playera o camisa de color blanco.

El objetivo de la marcha es protestar por el asesinato del joven, aunque también es para pedir justicia por todas las víctimas colaterales de la guerra en Sinaloa, por lo que la invitación está abierta para todos.



Los organizadores esperan que mucha gente asista a la marcha, para que se note que los ciudadanos de Culiacán anhelan la paz, ya que no se puede vivir tranquilos en esta ciudad debido a la violencia.

¿Qué pasó con Fernando Alan?

El pasado 13 de enero, en la colonia Tierra Blanca, se presentó un enfrentamiento entre militares y elementos del crimen organizado. Las Fuerzas Federales iniciaron una persecución para detener a sus agresores; cerca de ahí estaba circulando Fernando Alan acompañado de Rosa Guadalupe, su novia.

La versión oficial menciona que el fuego cruzado alcanzó a la pareja; el joven perdió la vida y su novia resultó gravemente herida. Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, mencionó que se están haciendo las investigaciones pertinentes para descartar responsabilidades.

