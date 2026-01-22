Hallan muerto y envuelto en plástico a policía municipal “levantado” en Culiacán

GENERANDO AUDIO...

El cuerpo sin vida de un elemento activo de la Policía Municipal de Culiacán fue localizado la mañana de este jueves en las inmediaciones del Congreso del Estado de Sinaloa, envuelto en bolsas de plástico.

Encuentran cuerpo de policía levantado en Culiacán

La víctima fue identificada como César Eduardo Ramírez Félix, quien había sido privado de la libertad el pasado miércoles por sujetos armados en la sindicatura de El Salado, en el municipio de Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, el cadáver fue abandonado a un costado del reloj ubicado junto a las instalaciones del Poder Legislativo. En el lugar también fue localizada una cartulina color naranja con un mensaje, cuyo contenido no ha sido revelado por las autoridades.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, mientras que el resguardo quedó a cargo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para dar inicio a la carpeta de investigación.

