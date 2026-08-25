Graciela Domínguez Nava: ¿quién es la nueva gobernadora interina de Sinaloa?

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Graciela Domínguez Nava. Foto: H. Congreso de Sinaloa

Graciela Domínguez Nava es una política sinaloense de Morena con más de dos décadas de trayectoria pública. Ha sido diputada local en dos ocasiones, secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa y diputada federal. Este martes 25 de agosto de 2026, el Congreso de Sinaloa la propuso como gobernadora interina, tras la licencia indefinida solicitada por Rubén Rocha Moya.

¿Dónde nació Graciela Domínguez?

Domínguez Nava nació el 18 de febrero de 1976 en El Rosario, Sinaloa. Es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa y también se desempeñó como docente en la Universidad Tecnológica de Escuinapa.

Antes de ocupar cargos de elección popular participó en movimientos sociales relacionados con el sector pesquero, los derechohabientes del Infonavit y las personas desplazadas por la construcción de la presa Picachos.

Su trayectoria política

Su carrera partidista comenzó en 1999 en el PRD, partido en el que permaneció hasta 2013. Entre 2004 y 2007 fue coordinadora de Comunicación y Vinculación Social de la fracción perredista en el Congreso de Sinaloa.

En 2007 llegó por primera vez al Congreso de Sinaloa como diputada local y coordinó la bancada del PRD. Posteriormente, entre 2011 y 2012, fue jefa de la Unidad de Atención a los Afectados de la Presa Picachos en el Ayuntamiento de Mazatlán.

En 2013 se incorporó a Morena. En 2018 volvió a ser diputada local y durante esa Legislatura presidió la Junta de Coordinación Política, coordinó el grupo parlamentario de Morena y encabezó la Comisión de Fiscalización.

Fue secretaria de Educación de Sinaloa

Uno de sus principales cargos en el Poder Ejecutivo estatal fue la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, que encabezó de 2021 a 2024 durante el gobierno de Rubén Rocha Moya.

En febrero de 2024 dejó la dependencia para contender por una diputación federal. En las elecciones de ese año ganó el Distrito 1 de Sinaloa, con cabecera en Mazatlán, para integrar la LXVI Legislatura.

¿Por qué fue nombrada gobernadora interina?

Domínguez Nava solicitó licencia como diputada federal en junio de 2026. Posteriormente, su nombre comenzó a perfilarse para ocupar la gubernatura interina de Sinaloa luego de que el Congreso estatal aceptara la licencia indefinida de Rubén Rocha Moya.

El Congreso de Sinaloa finalmente la designó gobernadora interina este 25 de agosto, con la responsabilidad de encabezar el Ejecutivo estatal hasta que concluya el actual periodo constitucional.

¿Qué cargos ha ocupado Graciela Domínguez Nava?

Diputada local de Sinaloa, 2007-2010

Jefa de Atención a los Afectados de la Presa Picachos, 2011-2012

Diputada local de Sinaloa, 2018-2021

Secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, 2021-2024

Diputada federal, 2024-2027

Gobernadora interina de Sinaloa, desde agosto de 2026

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