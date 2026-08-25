Congreso de Sinaloa propone a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina

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Foto: Cuartoscuro

El Congreso de Sinaloa propuso a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina del estado, en sustitución de Rubén Rocha Moya, quien pidió licencia recientemente. La nueva mandataria estatal rendirá protesta en breve ante el pleno del Congreso local.

“La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación ha determinado que en virtud de su trayectoria laboral; por su experiencia y responsabilidad que le ha distinguido es procedente proponer que sea electa por el pleno del Congreso del Estado como gobernadora interina del estado de Sinaloa”, expresó Hólincer Castro, diputado local por Morena.

Claudia Sheinbaum respalda la propuesta de Graciela Domínguez Nava

Durante la conferencia mañanera de este martes 25 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la propuesta de nombrar a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de Sinaloa.

“No tengo el gusto de conocerla a profundidad pero sé que es una mujer honesta. Ella fue secretaria de Educación, creo (…)una mujer que tiene muchos años luchando por la justicia social y el bienestar de la gente”, dijo Sheinbaum.

La presidenta manifestó que está dispuesta a brindar apoyo en lo que necesite y espera que cierre bien este ciclo en Sinaloa.

¿Quién es Graciela Domínguez Nava?

Graciela Domínguez Nava es diputada federal con licencia por el partido Morena en la LXVI Legislatura. Anteriormente se desempeñó como Secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa de 2021 a 2024, además fue Diputada local en la LXIII Legislatura del Congreso de Sinaloa en dos periodos: 2018-2021 y 2007 y 2010.

De acuerdo con su currículum público, cuenta con estudios en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Rubén Rocha Moya solicita licencia indefinida como gobernador de Sinaloa

Rubén Rocha Moya solicitó este sábado una licencia indefinida como gobernador de Sinaloa, luego de que el viernes anunciara su regreso al cargo tras permanecer separado de sus funciones desde mayo pasado.

A través de un documento dirigido al presidente de la Diputación Permanente del Congreso de Sinaloa, el mandatario estatal pidió licencia por más de 30 días, con fundamento en el artículo 50, fracción VIII, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

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