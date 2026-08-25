Paola Gárate acusa vacío de poder en Sinaloa y exige frenar a Rocha Moya

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La oposición en Sinaloa prepara una solicitud de juicio político contra Rubén Rocha Moya. La diputada del PRI, Paola Gárate Valenzuela, confirmó que buscan retirar sus facultades constitucionales ante la grave crisis de violencia en el estado.

Legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano exigen que el nuevo gobernador interino no pertenezca al grupo político de Rocha Moya. El objetivo principal es garantizar una neutralidad total durante las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

La sesión del Congreso de Sinaloa para elegir al sucesor fue suspendida el lunes sin previo aviso oficial. Mediante un breve mensaje de WhatsApp, los legisladores fueron notificados de la cancelación, dejando a la entidad sin titular del ejecutivo.

Violencia en Sinaloa tras el fugaz retorno de Rocha Moya

Durante las 34 horas que Rubén Rocha reasumió recientemente el poder, la violencia en Sinaloa repuntó de manera drástica, impactando a todos los sectores de la sociedad.

Entre los hechos reportados en este lapso destacan:

El asesinato de cuatro personas en la central camionera de Mazatlán.

El hallazgo de dos mujeres sin vida en la entidad.

Afectaciones severas a comerciantes, ganaderos y pescadores locales.

Paola Gárate señaló en entrevista para Noticias en Claro que, las decisiones en el gobierno estatal se toman en la opacidad. Además, acusó que las suspensiones legislativas reflejan una evidente ruptura al interior del partido gobernante.

Exigen cumplir extradiciones a Estados Unidos

La legisladora del PRI advirtió que el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir con los tratados internacionales y las solicitudes de extradición vigentes.

Recordó que desde el 30 de abril, Estados Unidos pidió la detención de 10 funcionarios y exfuncionarios. Actualmente, ocho de ellos siguen pendientes de ser capturados por las autoridades mexicanas.

Hasta el momento, el Congreso de Sinaloa sigue sin definir una fecha para reanudar la sesión. La oposición insiste en que el próximo mandatario debe asegurar total independencia por el bien de la ciudadanía.

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