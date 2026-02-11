Hallan camioneta con cuerpos en San Pedro, Navolato

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images | Ilustrativa

Una camioneta con cuerpos sin vida fue localizada sobre la autopista Benito Juárez “La Costera”, en la sindicatura de San Pedro, municipio de Navolato, Sinaloa. El hallazgo ocurrió alrededor de las 14:15 horas, tras el reporte de un vehículo sospechoso abandonado en la vía.

De acuerdo con los primeros informes oficiales, se trata de una Mitsubishi L200 blanca, modelo antiguo, con placas de Sinaloa. La unidad fue encontrada en el carril de norte a sur, a la altura del puente de la carretera vieja a Navolato, que conduce al ejido Buenos Aires.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron al sitio y confirmaron que en la camioneta había varias personas sin vida, tanto en la caja como en la cabina del vehículo.

Camioneta con cuerpos fue abandonada

Autoridades indicaron que podrían ser entre tres y siete víctimas, presuntamente todas del sexo masculino. Sin embargo, la cifra aún no ha sido confirmada de forma oficial y podría cambiar conforme avancen las investigaciones.

Algunos de los cuerpos estaban apilados en la caja de la camioneta y cubiertos con una lona verde. Otros fueron localizados dentro de la cabina del vehículo.

La zona fue acordonada por elementos seguridad para resguardar la escena y evitar el paso de automovilistas.

Fiscalía de Sinaloa realiza diligencias en Navolato

Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes en el lugar. Peritos realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento de los cuerpos para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se llevarán a cabo los estudios para su identificación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de las víctimas ni sobre posibles responsables relacionados con el abandono de la camioneta.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.