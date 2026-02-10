Desaparecen tres personas en Ahome; Fiscalía confirma liberación de una mujer

GENERANDO AUDIO...

Nuevas desapariciones mantienen alerta en Sinaloa. Foto: Uno TV

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) investiga la desaparición de tres personas en el municipio de Ahome, de las cuales dos continúan privadas de la libertad, confirmó la fiscal general Claudia Zulema Sánchez Kondo. El caso se suma a una serie de hechos recientes que mantienen en alerta a las autoridades y a la población en la entidad.

Fiscalía confirma denuncia y liberación de una mujer

De acuerdo con la fiscal, la denuncia fue presentada formalmente ante la autoridad ministerial, lo que permitió iniciar de inmediato las diligencias correspondientes. En este contexto, se confirmó que una de las víctimas, una mujer, fue liberada con vida por sus captores.

Sánchez Kondo detalló que la mujer presentaba huellas de violencia, por lo que recibió atención y su testimonio forma parte de la carpeta de investigación, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y dar con el paradero de las otras dos personas desaparecidas.

Buscan a dos hermanos desaparecidos en Ahome

La Comisión de Búsqueda de Personas de Sinaloa difundió fichas oficiales para la localización de Juan Antonio Soto Espain y José Ángel Soto Espain, quienes fueron identificados como hermanos. Ambos fueron vistos por última vez el 7 de enero, en hechos ocurridos en el municipio de Ahome.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que contribuya a su localización, reiterando que los reportes pueden realizarse de forma anónima.

Familiares piden apoyo en redes sociales

Ante la falta de información sobre el paradero de los hermanos, familiares recurrieron a redes sociales para solicitar apoyo en su búsqueda. En uno de los mensajes difundidos, un familiar expresó:

“Amigos, familiares, conocidos, una compartida nos ayudaría demasiado… volverán a casa hermanos, su familia los extraña mucho… nosotros no nos cansaremos de buscarlos… ¡Hasta encontrarlos!”.

El llamado ha sido replicado por usuarios que buscan ampliar el alcance de la información y presionar para que el caso no quede en el olvido.

Interceptados por un grupo armado

Según la información disponible hasta el momento, las víctimas viajaban a bordo de un automóvil junto con la mujer liberada, cuando habrían sido interceptadas por un grupo armado. Tras el hecho, la mujer fue dejada en libertad, mientras que los dos hombres continúan desaparecidos.

La Fiscalía señaló que mantiene abiertas todas las líneas de investigación, incluida la posible relación del caso con otros hechos violentos registrados recientemente en la entidad.

¿Qué pasa con las desapariciones en Sinaloa?

Este caso ocurre en medio de una serie de desapariciones recientes en Sinaloa, entre ellas la privación de la libertad de 10 trabajadores de una mina en la sierra de Concordia y la desaparición de una familia originaria de la Ciudad de México en Mazatlán, investigaciones que continúan en curso.

La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo subrayó que las autoridades analizan si existe algún vínculo entre estos hechos, al tiempo que reiteró el compromiso institucional de continuar con las investigaciones hasta esclarecer cada caso.

