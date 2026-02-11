Fuerte enfrentamiento entre fuerzas federales y grupos armados en Jesús María, Culiacán

GENERANDO AUDIO...

Elementos federales en El Limoncito, Culiacán. Foto: Uno TV

Un intenso operativo por tierra y aire se despliega la mañana este miércoles en la comunidad de El Limoncito, sindicatura de Jesús María, en el municipio de Culiacán, tras registrarse un presunto enfrentamiento entre elementos de fuerzas federales y civiles armados.

Fuerzas federales y estatales participan en el despliegue

De acuerdo con la información de las autoridades, en el despliegue participan efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, así como elementos de la Policía Estatal Preventiva.

Helicópteros y detonaciones alertan a vecinos en El Limoncito

Vecinos del sector señalaron que desde el amanecer comenzaron a observar varios helicópteros sobrevolando la zona.

Minutos después, se escucharon detonaciones de arma de fuego, presuntamente derivadas de acciones tácticas tanto aéreas como terrestres.

Aseguran inmueble durante acciones tácticas en la zona

El operativo se mantiene activo en la comunidad, ubicada cerca del poblado La Anona, también en la sindicatura de Jesús María. De manera preliminar, las autoridades informaron que, al menos, un inmueble fue asegurado durante las acciones.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, fallecidas o detenidas; sin embargo, la presencia de las corporaciones continúa en el área mientras se realizan recorridos y sobrevuelos de vigilancia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.